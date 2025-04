Von Ostermarkt bis Eiersuche: Das ist in Leipzig am Osterwochenende los

Wie Ihr das lange Osterwochenende in Leipzig am besten genießen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Sonnenschein, Frühlingsgefühle und vier Tage frei! Wie Ihr das lange Osterwochenende in Leipzig am besten genießen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Osterspaziergang durch den Wildpark

Karfreitag startet um 10 Uhr mit einem gemütlichen Osterspaziergang durch den Leipziger Wildpark. Während die idyllische Natur auf das Feiertagswochenende einstimmt, erklären die Führer mehr über den Park und dessen Bewohner. Die Teilnahme kostet Erwachsene 4 und Kinder 3 Euro. Treffpunkt ist am Haupteingang des Wildparks an der Koburger Straße. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Wildparkverein-Leipzig.de.

Das Osterwochenende beginnt mit einer Führung durch den Leipziger Wildpark am Freitagmorgen. © Emily Mittmann

Tierische Osteraktionen im Zoo Leipzig

Tierisch geht es auch im Zoo Leipzig weiter. Von Samstag bis Montag je zwischen 10 und 17 Uhr dürfen sich Besucher unter anderem auf Stelzenläufer in frühlingshaften Kostümen, Osterdeko und sogar auf ein Osterfeuer samt Knüppelkuchen freuen. Auf die kleinen Gäste wartet ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm, bei dem sie basteln, spielen und entdecken können. Welche Überraschungen Euch außerdem den Tag versüßen, erfahrt Ihr auf Zoo-Leipzig.de.

Von 10 bis 17 Uhr dürfen sich Zoo-Besucher an den Feiertagen auf ein abwechslungsreiches Osterprogramm freuen. © © Zoo Leipzig

Ostern im Paunsdorf Center

Schon seit Anfang April entführt die Kindereisenbahn im Atrium des Paunsdorf Centers kleine Passagiere in eine zauberhafte Osterlandschaft. Während der Feiertage kann man sich zudem an der magischen Schmetterlingsstation versuchen, Osterkörbchen und Anhänger basteln sowie Eier bemalen. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es ganz besonderen Besuch vom Osterhasen höchstpersönlich. Also Körbchen schnappen und los geht's!

Das Paunsdorf Center verwandelt sich ab Samstag in eine zauberhafte Osterwelt. (Symbolbild) © 123RF/niserin

Historischer Leipziger Ostermarkt

Bis Montag bringt der Leipziger Ostermarkt Schwung in die Innenstadt. An den Ständen finden Schaulustige Kuriositäten, Altertümliches und Handgemachtes. So gibt es unter anderem interessante Accessoires, Osterdeko, geflochtene Körbe, Liköre, aber natürlich auch so manche Leckereien. Hölzerne, handbetriebene Fahrgeschäfte sorgen vor allem bei den Kids für Begeisterung. Bis auf Karfreitag kann der Markt täglich von 10 bis 20 Uhr und am Ostermontag bis 18 Uhr besucht werden. Mehr dazu findet Ihr auf Leipzig.de.

Seit Mittwoch sorgt der Ostermarkt in der Leipziger Innenstadt für Trubel. © Emily Mittmann

Leipziger Frühjahrs-Kleinmesse

Am Samstag um 14 Uhr startet am Cottaweg wieder die Frühjahrs-Kleinmesse. Mit zahlreichen Fahrgeschäften, Losbuden und Essensständen bietet sie alles, was man sich bei einem Besuch auf dem Rummel wünscht. Auf Leipziger-Kleinmesse.net seht Ihr, welche Schausteller in diesem Jahr wieder dabei sind.

Am Samstag um 14 Uhr startet am Cottaweg wieder die Frühjahrs-Kleinmesse. (Symbolbild) © 123rf/curaphotography

Felsenkeller Flohmarkt am Sonntag

Streetfood, Musik und Flohmarkt: All das gibt es am Sonntag im wunderschönen Ambiente des historischen Ballsaals im Felsenkeller. Zwischen 12 und 20 Uhr könnt Ihr in der gemütlichen Atmosphäre leckere Getränke genießen und auf Schnäppchenjagd gehen.

Der Ballsaal des Felsenkellers verwandelt sich am Sonntag wieder in einen gemütlichen Flohmarkt. © privat