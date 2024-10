Schüsse im Leipziger Norden: Deshalb feuerten Polizisten wohl auf die Frau

Leipzig - Den von Polizisten auf eine Frau (56) in Leipzig abgefeuerten Schüssen ging offenbar ein Messerangriff voraus.

Polizisten (nicht im Bild), die am Mittwoch auf eine Frau geschossen haben, handelten offenbar in Notwehr. © EHL Media

Die Beamten waren am Mittwoch von einem medizinischen Dienst zu Hilfe gerufen worden, da sich die 56-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sich gegen ihre Einweisung in ein Fachkrankenhaus gewehrt haben soll.



Wie jetzt aus Ermittlerkreisen zu erfahren war, sollen die Polizisten versucht haben, über den Balkon in die Erdgeschosswohnung zu gelangen.

Als die Frau das bemerkte, soll sie mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugelaufen sein.