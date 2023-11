Vorsicht, Betrug: Polizei warnt vor neuer Telefon-Abzocke in Leipzig

Taucha - Aktuell kommt es i n Leipzig und Umgebung wieder häufiger zu Betrugsversuchen am Telefon. Dabei gehen die Täter immer nach einem bestimmten Schema vor.

Die rüstige 81-Jährige hat den Betrug zum Glück erkannt. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Wie die Polizeidirektion Leipzig berichtete, kam es in den vergangenen Tagen mehrfach zu einer bestimmten Betrugsmasche.

So auch am gestrigen Dienstagvormittag bei einer 81-jährigen Frau in der Walther-Rathenau-Straße.

Gegen 10.30 Uhr meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei ihr. Er gab sich als Kriminalbeamter aus und informierte sie darüber, dass eine Gruppe von Tätern aktuell ihr Unwesen in Leipzig treibt und sie als Opfer infrage käme.

"In der weiteren Folge wurde ihr erklärt, dass die Tatverdächtigen ihre Wertgegenstände mit einem Gerät orten könnten und sie daher alles in einem Topf deponieren sollte", berichtete die Polizeisprecherin Therese Leverenz.

Daraufhin wurde die Frau misstrauisch und beendete das Gespräch.

Doch der Unbekannte ließ nicht locker. Er rief erneut an und erklärte ihr, dass ein Beamter vorbeikommen würde, um die Gegenstände abzuholen.