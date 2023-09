Vorverkauf ab Freitag: Rod Stewart kommt 2024 nach Leipzig

Leipzig - Er zählt zu den ganz Großen des Rock und Pop und sein Name ist inzwischen weit über die Grenzen der Musik hinaus bekannt: Mr. "Do Ya Think I'm Sexy?" Rod Stewart. 2024 geht der 78-Jährige wieder auf Deutschland-Tour. Erste Station wird die Messestadt Leipzig sien.

Musik-Legende Rod Stewart (78) wird am 14. Juni zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena sein. © Mds/Cordonpress/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Und wenn man dem Titel der Tour Glauben schenkt, könnte es die letzte Chance sein, die Musik-Legende hierzulande live zu erleben. "One Last Time" (Deutsch: "Ein letztes Mal") lautet der Name der Tournee, die Rod Stewart unter anderem nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz bringt.

In der Bundesrepublik sind Termine in Berlin (15. Juni), Hamburg (20. Juni), Köln (25. Juni) und München (28. Juni) geplant. Den Anfang macht jedoch keine geringere Stadt als Leipzig, wo der charmante Sänger am 14. Juni in der Quarterback Immobilien Arena gastiert.

"Ich freue mich auf tolle, energiegeladene Shows mit meinen wunderbaren Fans in Deutschland", sagte Rod Stewart zu der Ankündigung. "Ich werde meine größten Hits performen - und natürlich wird es wieder viele Überraschungen geben."

Mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern gehört Rod Stewart heute zu den erfolgreichsten Sängern Großbritanniens. Zu seinen Hits zählen Songs wie "Do Ya Think I'm Sexy?", ""The First Cut Is The Deeepest" und "Maggie May".