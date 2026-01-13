Wachsende Gewalt gegen Rettungsdienste: Feuerwehrverband sorgt sich um Einsatzbereitschaft

Leipzig - Der Jahreswechsel ist für die Leipziger Feuerwehr ein "Großkampftag". Allein in diesem Jahr gingen innerhalb von 24 Stunden 851 Notrufe bei der Integrierten Regionalleitstelle ein. Neben der steigenden Zahl von Einsätzen (+35 % gegenüber dem Vorjahr) sehen sich die Kameradinnen und Kameraden auf den Straßen jedoch auch mit wachsender Gewalt konfrontiert. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wächst nun die Sorge, um die Einsatzbereitschaft, besonders in den Reihen der ehrenamtlich Tätigen.

Im Stadtteil Grünau-Mitte wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in der Silvesternacht in einen Hinterhalt gelockt. (Archiv) © 7aktuell/Eric Pannier

Eigentlich hatte man seitens der Feuerwehr aufgrund der Witterungsverhältnisse auf einen eher ruhigen Jahreswechsel gehofft. "Die erste halbe Stunde war noch recht unspektakulär", sagte Axel Schuh, Leiter der Branddirektion Leipzig. "Ab 1 Uhr kam es dann zu einer Häufung von Einsätzen."

Neben zwei sogenannten Verbandseinsätzen, bei denen mehrere Feuerwehrzüge am selben Ort zum Einsatz kommen, gab es noch 28 mittlere, sowie 51 kleinere Brände - nichts, womit man nicht fertig werden könne.

Im Stadtteil Grünau-Mitte, im Bereich der Stuttgarter Allee, hatten hingegen knapp 20 Personen einen regelrechten Hinterhalt vorbereitet. Dafür hatten sie zunächst eine große Mülltonne angezündet, um "Notrufe zu generieren", so Axel Schuh, der am Silvesterabend selbst die Leitung in der Branddirektion innehatte.

"Etwa 20 bis 30 Meter davor waren weitere Mülltonnen angesteckt, um die Zufahrt mit den Fahrzeugen zu verhindern. Sobald die Kameraden der Feuerwehr ausgestiegen waren, wurden sie mit Böllern und Raketen beworfen."

Einer der Randalierer hatte zudem einen Pulver-Feuerlöscher in Richtung der Einsatzkräfte entleert und diesen anschließend nach ihnen geworfen. "Es ist erst losgegangen, als Feuerwehrkräfte da waren", sagte Schuh. "Das lässt für uns den Schluss zu, dass das konstruiert war."