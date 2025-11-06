Was bist du denn für ein komischer Vogel?

Torgau - In nur wenigen Tagen avancierte in der Elbestadt eine Dohle zum Star. Auf einem Social-Media-Portal werden immer mehr Sichtungen des schrägen Vogels gemeldet.

Immer wieder zieht die Dohle die Blicke der Passanten auf sich. © Lutz Brose

Demnach schwirrt eine schwarz-weiß gescheckte Dohle in der ganzen Innenstadt herum und wirkt zutraulich.

Doch was ist denn das für ein komischer Vogel? Für die Hobby-Ornithologen unter den Usern war schnell klar, dass die Dohle an Leuzismus "leidet".

Was wie eine schlimme Krankheit klingt, ist eine Laune der Natur und völlig harmlos.

Leuzismus ist eine genetische Mutation, die Teile des Gefieders weiß werden lässt, weil farbstoffbildende Zellen (Melanozyten) fehlen.

Sogenannte Leuzisten sind aber nicht mit Albinos zu vergleichen, da Schnabel und Augen ihre normale Färbung behalten. Durch die fehlende Tarnung sind solche Vögel für Beutegreifer in der freien Natur ein gefundenes Fressen. Daher werden diese meist nur in Städten angetroffen.