Kreativität in jegliche Richtungen ausgedehnt: Dieses Event überrascht alle Gäste
Leipzig - Im Leipziger Hotel "INNSiDE by Meliá" regiert die Kunst. Bereits zum fünften Mal lud am Montag der "Art Couture Club" zu einer Art kreativen After-Work-Veranstaltung, die es in sich hatte.
"Ich mache Kunst- und Modeevents, aber dehne diese zwei Begriffe gern in alle Richtungen aus", erklärte Gründerin Franziska Mölle zu Beginn der Veranstaltung.
Unter dem Motto "Urban Beauty" widmete sich der Abend vorrangig dem Thema Architektur, was durch die Kunstrichtungen Tanz und Fotografie aufgegriffen wurde.
Denn das Ziel der "Art Couture Events" ist es, so viele ästhetische Bereiche wie möglich miteinander zu verbinden und so einen gemeinsamen Treffpunkt für unterschiedlichste Interessengruppen zu schaffen.
Am Montag verwirklichte Organisatorin Franziska diesen Anspruch mithilfe einer Fotoausstellung ganzer sieben Leipziger Fotografen, einem spannenden Vortrag von Architekt Mark Aretz, ehemaliger Beraterarchitekt der Stadt Leipzig, sowie mehreren Urban-Dance-Performances.
So viel Kunst wie möglich: Wie es zu der Idee kam
"Meine Mama war Balletttänzerin, mein Papa ist am Theater Musiker, meine Oma war Fashion-Designerin und ich hatte eigentlich keine Chance, mich dem zu entziehen", gestand Franzi gegenüber TAG24.
Dementsprechend sei sie ihr Leben lang in verschiedenen Kunstkreisen zu Hause gewesen. Um die unterschiedlichen Szenen und Freundeskreise endlich miteinander vereinen und deren Schnittpunkte offenlegen zu können, rief sie schließlich die "Art Couture Events" ins Leben.
Die bisherigen Veranstaltungen befassten sich unter anderem mit den Themen der Malerei, Fashion und Kulinarik.
Um an den Abenden auch für reichlich Überraschung zu sorgen, überlege sich Franziska jedes Mal einen spannenden Twist. Ihr persönliches Highlight sei deswegen immer wieder die Reaktion der Gäste.
"Die Gäste kommen total locker und neugierig hierher und es ist so cool, zu beobachten, wie die aus sich rauskommen und neues Terrain betreten."
Mehr als nur ein Übernachtungsort: Damit will das "INNSiDE by Meliá" die Leipziger abholen
Mit dem "INNSiDE by Meliá" scheint Franziska für ihr Event die perfekte Location gefunden zu haben, denn das Thema Kunst spielt hier schon längst keine kleine Rolle mehr.
"Wir wollen nicht nur den Übernachtungsgast ansprechen, sondern auch ein Hotel sein für die Leipziger", verriet Hotelmanager Robert Bauer. "Wir wollen, dass die Locals und unsere Nachbarschaft auch mit partizipieren und dass wir auch für die was bieten."
Dementsprechend freue man sich, Events wie "7 Paintings", die "Art Night" oder die "Art Couture Events" gemeinsam umzusetzen.
Auch in Zukunft sollen noch zahlreiche weitere Lifestyle-Veranstaltungen folgen. Für die kalte Jahreszeit seien noch mehrere Ausstellungen, Lesungen und DJ-Auftritte in Planung. Im neuen Jahr gehe es dann sogar mit einer eigenen Hochzeitsmesse weiter.
Das nächste "Art Couture Event" werde jedoch im Museum für Angewandte Kunst in Gera stattfinden. "Die haben dort nämlich gerade eine Ausstellung, wo es um Textilprint geht", freute sich Franzi. Sie selbst werde dann mit Farbe bedeckt über einen Stoff tanzen.
"Dann entsteht aus der Musik Tanz, aus dem Tanz entwickelt sich ein Bild und im Nachgang dieses Events geben wir den betanzten Stoff an eine Designerin, die wiederum etwas daraus schneidert."
Titelfoto: Bildmontage: Emily Mittmann