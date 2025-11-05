Kreativität in jegliche Richtungen ausgedehnt: Dieses Event überrascht alle Gäste

In Leipzig regiert die Kunst. Bereits zum fünften Mal lud am Montag der "Art Couture Club" zu einer kreativen After-Work-Veranstaltung.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Im Leipziger Hotel "INNSiDE by Meliá" regiert die Kunst. Bereits zum fünften Mal lud am Montag der "Art Couture Club" zu einer Art kreativen After-Work-Veranstaltung, die es in sich hatte.

Mit den "Art Couture Events" versucht Gründerin und Organisatorin Franziska Mölle, so viele Kunstrichtungen wie möglich miteinander zu verbinden. © Emily Mittmann "Ich mache Kunst- und Modeevents, aber dehne diese zwei Begriffe gern in alle Richtungen aus", erklärte Gründerin Franziska Mölle zu Beginn der Veranstaltung. Unter dem Motto "Urban Beauty" widmete sich der Abend vorrangig dem Thema Architektur, was durch die Kunstrichtungen Tanz und Fotografie aufgegriffen wurde.

Denn das Ziel der "Art Couture Events" ist es, so viele ästhetische Bereiche wie möglich miteinander zu verbinden und so einen gemeinsamen Treffpunkt für unterschiedlichste Interessengruppen zu schaffen.

Am Montag verwirklichte Organisatorin Franziska diesen Anspruch mithilfe einer Fotoausstellung ganzer sieben Leipziger Fotografen, einem spannenden Vortrag von Architekt Mark Aretz, ehemaliger Beraterarchitekt der Stadt Leipzig, sowie mehreren Urban-Dance-Performances.

So viel Kunst wie möglich: Wie es zu der Idee kam

Unter dem Motto "Urban Beauty" widmete man sich unter anderem durch den Blickwinkel der Fotografie dem Thema Architektur. © Emily Mittmann "Meine Mama war Balletttänzerin, mein Papa ist am Theater Musiker, meine Oma war Fashion-Designerin und ich hatte eigentlich keine Chance, mich dem zu entziehen", gestand Franzi gegenüber TAG24. Dementsprechend sei sie ihr Leben lang in verschiedenen Kunstkreisen zu Hause gewesen. Um die unterschiedlichen Szenen und Freundeskreise endlich miteinander vereinen und deren Schnittpunkte offenlegen zu können, rief sie schließlich die "Art Couture Events" ins Leben. Die bisherigen Veranstaltungen befassten sich unter anderem mit den Themen der Malerei, Fashion und Kulinarik.

Um an den Abenden auch für reichlich Überraschung zu sorgen, überlege sich Franziska jedes Mal einen spannenden Twist. Ihr persönliches Highlight sei deswegen immer wieder die Reaktion der Gäste. "Die Gäste kommen total locker und neugierig hierher und es ist so cool, zu beobachten, wie die aus sich rauskommen und neues Terrain betreten."

Mehr als nur ein Übernachtungsort: Damit will das "INNSiDE by Meliá" die Leipziger abholen