Waschbär in Leipzig steckt Diabolo im Kopf: Was ist hier passiert?

Von Anke Brod

Leipzig - In einer Gartenanlage im Leipziger Stadtteil Wahren hatte eine Zeugin im Juni 2021 in einem Schuppen einen im Käfig gefangenen Waschbären aufgefunden, der darin unter einer Abdeckung bis zum Hals in einer Wanne mit kaltem Wasser stand. Offenbar sollte das wehrlose Tier auf diese Weise ertränkt werden. TAG24 recherchierte zum aktuellen Stand der Dinge.