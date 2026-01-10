Wasserrohrbruch auf Leipziger Hauptverkehrsstraße: Anwohner sitzen auf dem Trockenen

Leipzig - In der Nacht zu Samstag kam es auf der Leipziger Straße des 18. Oktober zu einem Rohrbruch. Die betroffenen Anwohner müssen voraussichtlich noch bis zum Nachmittag auf Trinkwasser verzichten.

Aufgrund der Bauarbeiten kommt es zu Verkehrseinschränkungen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das bestätigten die Wasserwerke auf ihrer Internetseite.

Demnach sei der Schaden gegen 2.13 Uhr auf der Straße des 18. Oktober 17 aufgetreten.

Aktuell arbeite man an der Behebung des Problems. Gegen 16 Uhr sollten die Haushalte wieder mit Wasser versorgt werden, heißt es auf dem Entstörungsdienst der Wasserwerke.

Laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen musste die Hauptverkehrsstraße stadteinwärts zwischen der Johannisallee und der Philipp-Rosenthal-Straße aufgrund einer Baustelle auf einen Fahrstreifen verengt werden.