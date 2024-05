Schwarzes Leipzig: Hier könnt Ihr das Wave-Gotik-Treffen in der Messestadt erleben

Ob mit oder ohne Festival-Bändchen: Das Wave-Gotik-Treffen ist DAS Highlight zu Pfingsten in Leipzig.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Über Pfingsten verwandelt sich Leipzig in das Mekka der Schwarzen Szene: Mehrere Tausend Gothic-Fans pilgern in die Messestadt, um den Konzerten ihrer Idole zu lauschen und ein Bad in der Schwarzen Menge zu genießen. Ein paar Highlights zum Kult-Festival lest Ihr in unserem WGT-Guide.

Beim Viktorianischen Picknick gibt es einige ausgefallene Kostüme zu bestaunen. © Jan Woitas/dpa Christian Death, Megaherz, Umbra et Imago, Tiamat, Blitzki, Agonoize und viele Bands und Künstler mehr machen das WGT auch in diesem Jahr zum Pflichtprogramm für alle Gruftigs, Gothen und Anhänger der Schwarzen Szene. Hauptschauort wird wie immer das Agra-Messeglände sein, während zeitgleich im ganzen Stadtgebiet zahlreiche Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und weitere Kultur-Veranstaltungen stattfinden. Kurzentschlossene können sich noch ein Ticket für 170 Euro in der Abendkasse oder den gängigen Vorverkaufsstellen kaufen. Mit einem Festival-Bändchen ist der Eintritt für alle Veranstaltungen kostenlos, der ÖPNV ist inbegriffen. Aber auch ohne Bändchen könnt Ihr vereinzelt an Events teilnehmen. Fleißige Fans haben diese in der öffentlichen Facebook-Gruppe "WGT ohne Bändchen" zusammengetragen. Ein paar Highlights gibt es außerdem hier im TAG24-Guide.

Heidnisches Dorf und Wonnemond

Die Nutzung des ÖPNV ist für Festival-Besucher im Ticket-Preis inbegriffen. © Jan Woitas/dpa Ritter, Feuerspucker, Kaufmannsleute und Burgfräulein gehen hier ein und aus: Für die Mittelaltermärkte des diesjährigen WGTs ist kein Festival-Bändchen vonnöten, allerdings wird im Heidnischen Dorf am Torhaus Dölitz 20 Euro Eintritt verlangt (ermäßigt: fünf Euro, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt). Der Eintrittspreis für den "Wonnemond"-Markt auf der Moritzbastei liegt bei fünf Euro (ermäßigt drei Euro, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt). Dafür gibt es mittelalterliche Stände mit Handwerkskunst, Gewändern und Met. Auf den Bühnen spielt Mittelalter-Rock und es gibt so manchen Schaukampf oder Gaukler, die ihr Können zum Besten geben.

Viktorianisches Picknick und Steampunk-Picknick

Beim dunkelbunten Picknick im Clara-Zetkin-Park ist ein jeder ein gern gesehener Gast: Egal ob Ihr nur gucken, einen Snack einnehmen oder ein eigenes Kostüm zur Schau stellen wollt, am Freitag ab 14 Uhr sammelt sich das schwarz-gekleidete Volk und breitet die Picknick-Decken aus. Fotografen tummeln sich zwischen Gestalten in ausladenden und viktorianischen Gewändern und schaurigen Kostümen. Das Steampunk-Picknick findet in diesem Jahr am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr auf der Wiese hinter dem Glashaus statt. Es gibt keinen Eintrittspreis und keinen Dress-Code - ein schwarzes Gewand kommt aber sicher gut an.



Leichentreffen

Leichenwagen gibt es in allen Formen und Farben. Vorzugsweise natürlich in Schwarz. © Anna Gumbert Eines der Highlights eines jeden WGTs ist das Treffen der Leichenwagen-Fahrer aus ganz Deutschland. In diesem Jahr treffen sich die "Leichen-Fahrer" am Freitag um 11 Uhr auf dem Augustusplatz vor der Oper und fahren dann ab 13 Uhr im Konvoi zum Südfriedhof, wo sie ab etwa 14 Uhr am alten Gleisbett am Friedhofsweg ihre Fahrzeuge zur Schau stellen. Der ein oder andere öffnet dann auch schon mal den Kofferraum und es lassen sich einige gruselige Überraschungen entdeckten. Auch dieser Event-Punkt kostet nichts - mit dem Aufzug wollen die "Leichen"-Besitzer ein Zeichen für den Erhalt zeremonieller Bestattungswagen und andächtiger Friedhöfe setzen.

Party

Auch wenn Ihr ohne Bändchen nicht den Zeltplatz und die Tanzflächen in der Agra unsicher machen könnt, habt Ihr trotzdem eine größere Auswahl an Partys im Stadtgebiet, die Ihr für den normalen Eintrittspreis besuchen könnt. Zum Beispiel findet am Freitag ab 22 Uhr im Westhafen die "Hands X Westhafen" statt, bei der Ihr ab 22 Uhr zu Industrial Techno und Rhythm’n’Noise tanzen könnt. Tickets gibt es ab 10 Euro auf westhafen-leipzig.de. Am Samstag kommen Freunde der härteren Gitarrenmusik im Soltmann auf ihre Kosten. Um 22 Uhr startet die Never Stop@WGT-Party, wo Ihr auf zwei Floors Industrial Rock, EBM und die besten Hits der Nine Inch Nails auf die Ohren bekommt.

Kultur

Zu Pfingsten mischen sich einige dunkle Gestalten unter die Leipziger Bevölkerung. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Auch Freunde der (Sub-)Kultur kommen am Pfingstwochenende auf ihre Kosten: Im Grassi Museum gibt es von Freitag bis Montag ein schaurig-schönes Programm inklusive Stimmfilm-Klassiker, kulturhistorischen Spaziergängen durch die Duftgeschichte und Workshops zur eigenen Hut-Kreation. Alle Besucher ohne Bändchen zahlen den normalen Museums-Eintritt, eine Übersicht über das Programm findet Ihr auf grassimak.de. Im Haus des Buches gibt es derweilen am Freitag um 18 Uhr einen Vortrag zum Thema "Die Welt der Toten. Ahnenkult und Geisterglauben in Europa" von Religionswissenschaftlerin Nicole Höffgen. Darin nimmt die Dozenten ihre Zuhörer auf eine Reise in die okkulte Welt der Toten und spricht über Ahnenkult, Animismus, die Schwelle von Diesseits und Jenseits, Totenvorstellungen der Germanen und übernatürliche Begegnungen. Der Eintritt kostet fünf Euro, vier Euro ermäßigt.