Weil Personal fehlt: Mehrere Leipziger Bürgerbüros bleiben geschlossen

Leipzig - Wer einen neuen Reisepass braucht oder sich ummelden will, sollte sich im Oktober genau über die Öffnungszeiten der Bürgerämter in Leipzig informieren.

Auch das Bürgerbüro in der Otto-Schill-Straße ist von den eingeschränkten Öffnungszeiten betroffen. © EHL Media/Björn Stach

Wie das Amt für Bürgerservice informierte, sind einige Bürgerbüros an drei Terminen im Oktober geschlossen, beziehungsweise nur eingeschränkt geöffnet.

Wegen Personalausfällen müssen am 4. Oktober die Bürgerbüros Gohlis-Center und Schönefeld geschlossen bleiben. Bereits gebuchte Zeitfenster sind deshalb hinfällig - betroffene Bürger sollen zwecks eines Ersatztermins kontaktiert werden.

Am Mittwoch, dem 16. Oktober bleiben die Bürgerbüros im Gohlis-Center, in Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg und Wiederitzsch wegen einer Personalveranstaltung geschlossen. Auch vorbestellte Personaldokumente können dann nicht abgeholt werden.

Zuletzt sollten Bürger noch im Kopf behalten, dass die Bürgerbüros in der Otto-Schill-Straße, im Paunsdorf-Center sowie in der Wiedebach-Passage am 24. Oktober erst ab 16. Uhr öffnen. Hintergrund ist abermals eine Personalveranstaltung.