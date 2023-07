Leipzig - Neben den beiden Toten im Karl-Heine-Kanal und am Lindenauer Hafen ist noch eine weitere Leiche im Leipziger Westen gefunden worden.

Am Montag wurde im Leipziger Westen eine Leiche gefunden. (Symbolbild) © Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeisprechern Josephin Heilmann am Freitag auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurde die Behörde bereits am Montagabend in die Lauchstädter Straße alarmiert.

Demnach wurde die Leiche in einer dortigen Wohnung entdeckt.

Die Identität der verstorbenen Person sei derzeit noch unklar.

Zu den Todesumständen werde ermittelt.