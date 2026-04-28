Marode agra-Brücke bei Leipzig: So soll das Bauwerk zerstört werden

Markkleeberg - Nachdem eine Prüfung im vergangenen Jahr ergeben hatte, dass der Zustand der maroden agra-Brücke schlimmer ist als bisher angenommen, wurde beschlossen, dass das Bauwerk so schnell wie möglich abgerissen werden soll. Allerdings ist die Straße zwischen Leipzig und Markkleeberg extrem wichtig für den Verkehr in der Region, weswegen man eine Vollsperrung vermeiden möchte.

Die Brücke besteht aus Henningsdorfer Spannstahl und wurde in den 1970ern erbaut. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Am Dienstag hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) ihr Konzept vorgelegt, wie die Brücke stückweise abgebrochen werden soll, ohne die B2 voll zu sperren.

Bereits seit März läuft der Verkehr nur über den östlichen Brückenzug. Der Westliche ist seitdem gesperrt.

Er soll zuerst abgerissen werden und man weiß jetzt, wie das passieren soll. Bis die eigentlichen Arbeiten beginnen, kann es aber noch einige Monate dauern. Das Ausschreibungsverfahren soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Der eigentliche Abriss könnte laut aktuellen Schätzungen aber acht bis zehn Monate dauern, wann er begonnen wird, ist unklar, vermutlich aber erst 2027.

Das LASuV hat verschiedene Punkte in ihrer Planung bewertet und berücksichtigt. "Auf Basis dieser Analyse soll der Rückbau mithilfe einer Vorschubrüstung und Sägeschnitten erfolgen", teilte Pressesprecherin Corinna Saring mit.

So soll die Lärm- und Staubbelastung gering gehalten werden und nur wenig in den denkmalgeschützten agra-Park eingegriffen werden.