Wasserrohrbruch in Leipzig: Wichtige Straße unterspült und tagelang gesperrt, Trams umgeleitet

Leipzig - Havarie auf der Prager Straße in Leipzig !

Land unter auf der Prager Straße. © Lutz Brose

Gegen 14.10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über eine überflutete Straße im Bereich des alten Technischen Rathauses informiert.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Laut Angaben aus der Rettungsleitstelle soll es sich um einen unterirdischen Wasserrohrbruch handeln.

Die Polizei hat die Prager Straße stadteinwärts zwischen Johannissallee und Gerichtsweg gesperrt. Auch die Straßenbahnen der Linie 15 fahren - sogar beidseitig - nicht, werden zwischen den Haltestellen Augustusplatz und Altes Messegelände über Riebeck- und Dresdner Straße umgeleitet.

"Die Haltestelle Technisches Rathaus wird ersatzweise an der Haltestelle von BUS 70 in der Riebeckstraße bedient", teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit.

Linie 12 endet am Johannisplatz (Rabensteinplatz). Die Linien 4E (Riebeckstraße) und 12 (Gohlis-Nord) über Technisches Rathaus und Prager Straße entfallen den Angaben zufolge.