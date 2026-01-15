Weniger Geburten, mehr Todesfälle: Das ist die Jahres-Bilanz des Leipziger Standesamtes

Leipzig - Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle - die Mitarbeitenden des Leipziger Standesamtes hatten 2025 alle Hände voll zu tun. Jetzt zogen sie offiziell Bilanz.

Das Leipziger Standesamt hatte 2025 viel zu tun. © Jan Woitas/dpa

Wie das Amt am Donnerstag mitteilte, wurden in Leipzig im vergangenen Jahr 5528 Babys geboren, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2024 darstellt. Die 2893 Jungs waren gegen die 2635 Mädchen leicht in der Überzahl.

2743 der Elternpaare waren bei der Geburt übrigens verheiratet, 2785 nicht.

Trotzdem verzeichnete das Standesamt einen leichten Anstieg an Hochzeiten: Insgesamt 1892 Paare gaben sich in den vergangenen zwölf Monaten das Jawort (2024: 1854), 107 davon gleichgeschlechtlich. Dazu kamen vier in Ehen umgewandelte Lebenspartnerschaften.

Als besonders beliebt erwies sich mit 944 Eheschließungen der große Trausaal im Stadthaus, danach reihten sich beispielsweise der Ratsplenarsaal mit 57 Paaren sowie das Gohliser Schlösschen mit 48 Paaren ein. Die meisten Pärchen (jeweils 24) gaben sich am 18. Juli und 15. August das Jawort.

Auch beim Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) tat sich in Leipzig einiges: So gingen im vergangenen Jahr 474 Anmeldungen ein. Insgesamt 1602 Menschen ließen zudem ihren Namen ändern.