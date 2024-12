Adventsstern-Übergabe in Leipzig: Kretschmer drückt auf den Knopf - Und es werde Licht!

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU, 2.v.l.) bei der feierlichen Übergabe des Herrnhuter Sterns auf dem "Campus Lorenzo" in Leipzig-Reudnitz. © Anke Brod

Jenes Prachtexemplar hatte er den Beteiligten bereits auf der Campus-Eröffnung im Sommer versprochen. Seine Worte wurden dort am Freitagnachmittag zur Realität: Seitdem erstrahlt der gelbe Stern eindrucksvoll im Innenhof der Anlage.



Vor Ort in der Riebeckstraße kooperieren im Übrigen die Johanniter-Akademie Mitteldeutschland, ein Caritas-Seniorenzentrum, die Kita "Don Bosco" sowie die katholische Pfarrei Heilige Maria Magdalena Leipzig-Ost. Viele von ihnen waren zum Hoffest mit Dresdner Stollen, Glühwein und Kinderpunsch erschienen.

Vor all diesen Gästen und Vertretern des Projektpartners "basis d" drückte Ministerpräsident Kretschmer am Nikolaustag symbolisch auf den Startknopf des wunderschönen Sterns und nahm ihn in Betrieb.

Als Symbol für Zusammenhalt und Gemeinschaft bringe er zur Adventszeit festliche Stimmung auf das Areal, hieß es zur Zeremonie.