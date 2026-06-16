Fahrrad nimmt Roller die Vorfahrt: 61-Jähriger verletzt im Krankenhaus

Leipzig - Am Montagmorgen stieß im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg ein Radler mit einem Rollerfahrer zusammen.

Der Radfahrer (16) war gegen 7.35 Uhr auf der Kregelstraße in Richtung Stötteritzer Straße gefahren. © 7aktuell

Gegen 7.35 Uhr war der 16 Jahre alte Fahrradfahrer auf der Kregelstraße im Leipziger Südosten in Richtung Stötteritzer Straße unterwegs gewesen.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, kam es zu dem Unfall, als der Jugendliche an der Kreuzung nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. "[Er] übersah dabei jedoch einen 61-jährigen Mann, der mit einem vorfahrtsberechtigten Motorroller der Marke Sym Jet die Kregelstraße in Richtung Prager Straße befuhr", erklärte Sprecher Moritz Peters.

Aufgrund der schweren Verletzungen, die sich der 61-Jährige im Zuge des Zusammenstoßes zuzog, musste er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Teenager verletzte sich hingegen nur leicht.