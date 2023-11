Zum 80. Jahrestag: Leipzig gedenkt der Opfer der Bombennacht des Zweiten Weltkrieges

Leipzig richtet im Gedenken an die Opfer der Bombennacht zwei Veranstaltungstage aus. (Archivbild) © dpa/Sebastian Willnow

Ein Fünftel der Bevölkerung Leipzigs wurde in dieser Nacht obdachlos und tausende Menschen wurden mit dem Verlust von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten konfrontiert.

Es war eine Nacht des Grauens, der die Stadt zum 80. Jahrestag in zwei Veranstaltungstagen gedenken möchte.

Am 1. Dezember könnt Ihr im Stadtgeschichtlichen Museum an einer Führung durch die Ausstellung "Bomben auf Leipzig" teilnehmen. Um 15 Uhr stellt Dr. Johanna Sänger dann in der Ausstellung "Moderne Zeiten" im 2. Obergeschoss des Alten Rathauses die Film-Ton-Installation "Bomben auf Leipzig" vor.

Die Teilnahme ist kostenlos, aufgrund von begrenzten Teilnehmerzahlen ist es jedoch nötig, sich vorher anzumelden. Dies könnt Ihr über die E-Mail-Adresse stadtmuseum@leipzig.de oder unter der Telefonnummer 03419651340 tun.