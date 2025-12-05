Neues Tempo-Limit auf Prager Straße löst Blitzlicht-Gewitter aus
Von Lutz Brose
Leipzig - Ein neuer Abschnitt der Prager Straße in Leipzig wurde auf 30 km/h beschränkt. Das scheint jedoch noch nicht bei allen angekommen sein. Ein Superblitzer sorgt dort aktuell dafür, dass Autofahrer ordentlich zur Kasse gebeten werden.
Um die Verkehrssicherheit im Umfeld der Oberschule am Barnet-Licht-Platz zu erhöhen, ließ die Stadt die Ampel an der Kreuzung Prager-/Kregelstraße umbauen.
Die Furt wurde von fünf auf sieben Meter verbreitert, alle Überwege mit Blindenleitplatten und die Ampel mit den entsprechenden Signaltönen ausgestattet, damit sie künftig barrierefrei ist.
Zudem wurde die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Kilometern pro Stunde (km/h) in der Prager Straße auf den Abschnitt zwischen Kregelstraße und der Oberschule erweitert.
Paradoxerweise wurde die Beschränkung in einwertiger Richtung bislang unmittelbar vor der Schule aufgehoben, sodass in beiden Fahrtrichtungen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zulässig war.
Die Macht der Gewohnheit und leichte Unaufmerksamkeit lassen den Superblitzer, der zurzeit in Höhe Schule in auswärtiger Richtung das Tempo der Autofahrer überwacht, zu wahren Blitzlicht-Gewittern hinreißen.
Geht das neue Tempolimit zwischen Bauschutt-Container und Warnbaken unter?
Außerdem dürfte die Platzierung des betreffenden Verkehrszeichens nicht ganz unstrittig sein.
Das Zeichen 274-30 der Straßenverkehrsordnung (StVO) wird von einem Bauschutt-Container, Warnbaken und Plakaten eingerahmt und geht mit flüchtigem Blick schnell verloren.
Das neue Tempolimit gilt an den Wochentagen zwischen 6 und 18 Uhr.
Die Arbeiten in Reudnitz-Thonberg sollten Ende Oktober abgeschlossen sein und rund 265.000 Euro kosten. Noch ist aber die Baustellenampel in Betrieb.
Die Oberschule am Barnet-Licht-Platz hat mit dem Schuljahr 2020/21 und das in unmittelbarer Nähe befindliche Gymnasium an der „Prager Spitze“ seit vergangenem Herbst den Schulbetrieb aufgenommen und bietet Platz für bis zu 1120 Kinder.
Zeit, das Umfeld verkehrstechnisch entsprechend anzupassen.
Titelfoto: Montage: Lutz Brose