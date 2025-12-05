Neues Tempo-Limit auf Prager Straße löst Blitzlicht-Gewitter aus

Leipzig - Ein neuer Abschnitt der Prager Straße in Leipzig wurde auf 30 km/h beschränkt. Das scheint jedoch noch nicht bei allen angekommen sein. Ein Superblitzer sorgt dort aktuell dafür, dass Autofahrer ordentlich zur Kasse gebeten werden.

Dieser Superblitzer hat bereits einige Autofahrer in die Falle gelockt. © Lutz Brose

Um die Verkehrssicherheit im Umfeld der Oberschule am Barnet-Licht-Platz zu erhöhen, ließ die Stadt die Ampel an der Kreuzung Prager-/Kregelstraße umbauen.

Die Furt wurde von fünf auf sieben Meter verbreitert, alle Überwege mit Blindenleitplatten und die Ampel mit den entsprechenden Signaltönen ausgestattet, damit sie künftig barrierefrei ist.

Zudem wurde die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Kilometern pro Stunde (km/h) in der Prager Straße auf den Abschnitt zwischen Kregelstraße und der Oberschule erweitert.

Paradoxerweise wurde die Beschränkung in einwertiger Richtung bislang unmittelbar vor der Schule aufgehoben, sodass in beiden Fahrtrichtungen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zulässig war.

Die Macht der Gewohnheit und leichte Unaufmerksamkeit lassen den Superblitzer, der zurzeit in Höhe Schule in auswärtiger Richtung das Tempo der Autofahrer überwacht, zu wahren Blitzlicht-Gewittern hinreißen.