Spendenaktion für Krebs-Hilfeverein: Hier gibt's Glühwein für den guten Zweck

Leipzig - Ihr wart noch nicht auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt!? Dann habt Ihr jetzt den passenden Anlass: Der Glühweinstand "Plauderstübchen" lädt für den kommenden Mittwoch zu einem Charity-Event. Ab 13 Uhr könnt Ihr dort für den guten Zweck trinken.

Das "Plauderstübchen" auf dem Augustusplatz veranstaltet am kommenden Mittwoch ein Charity-Event für den Verein Haus Leben. © Silvio Bürger

Seit 17 Jahren ist Julia Tärrer bereits als Verkäuferin auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt tätig, vier Jahre davon mit ihrem eigenen Stand, dem "Plauderstübchen", auf dem Augustusplatz.

"Jedes Jahr spende ich für den guten Zweck in der Weihnachtsmarktzeit", sagt sie gegenüber TAG24. In diesem Jahr will sie jedoch einen draufsetzen und lädt für Mittwoch zu einem Charity-Event. Von 13 bis 18 Uhr gibt es an ihrem Stand Glühwein für den guten Zweck und es kann auch gespendet werden.

Das Geld geht an den Verein Haus Leben aus Leipzig, der sich für Krebserkrankte und deren Angehörige einsetzt. "Jeder von uns kennt jemanden, der gegen Krebs gekämpft hat. Der Haus Leben e.V. begleitet Patienten und ihre Angehörigen – besonders Kinder und Partner. Nicht medizinisch, sondern menschlich", erklärt Tärrer. "Sie führen Gespräche, unterstützen Kinder, deren Eltern erkrankt sind, und sie helfen Angehörige, die plötzlich stark sein müssen."

Weil ihre Fördermittel jedoch gestrichen wurden, könne der Verein inzwischen nur noch mithilfe von Spendenmitteln überleben. "Das war für mich der Anlass zu sagen, ich möchte helfen."