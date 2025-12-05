Spendenaktion für Krebs-Hilfeverein: Hier gibt's Glühwein für den guten Zweck
Leipzig - Ihr wart noch nicht auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt!? Dann habt Ihr jetzt den passenden Anlass: Der Glühweinstand "Plauderstübchen" lädt für den kommenden Mittwoch zu einem Charity-Event. Ab 13 Uhr könnt Ihr dort für den guten Zweck trinken.
Seit 17 Jahren ist Julia Tärrer bereits als Verkäuferin auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt tätig, vier Jahre davon mit ihrem eigenen Stand, dem "Plauderstübchen", auf dem Augustusplatz.
"Jedes Jahr spende ich für den guten Zweck in der Weihnachtsmarktzeit", sagt sie gegenüber TAG24. In diesem Jahr will sie jedoch einen draufsetzen und lädt für Mittwoch zu einem Charity-Event. Von 13 bis 18 Uhr gibt es an ihrem Stand Glühwein für den guten Zweck und es kann auch gespendet werden.
Das Geld geht an den Verein Haus Leben aus Leipzig, der sich für Krebserkrankte und deren Angehörige einsetzt. "Jeder von uns kennt jemanden, der gegen Krebs gekämpft hat. Der Haus Leben e.V. begleitet Patienten und ihre Angehörigen – besonders Kinder und Partner. Nicht medizinisch, sondern menschlich", erklärt Tärrer. "Sie führen Gespräche, unterstützen Kinder, deren Eltern erkrankt sind, und sie helfen Angehörige, die plötzlich stark sein müssen."
Weil ihre Fördermittel jedoch gestrichen wurden, könne der Verein inzwischen nur noch mithilfe von Spendenmitteln überleben. "Das war für mich der Anlass zu sagen, ich möchte helfen."
Leipziger Prominenz unterstützt beim Glühwein-Verkauf
Eine fünfstellige Summe will Julia Tärrer für den Verein sammeln. Dazu hat sie sich prominente Unterstützung zur Hilfe geholt. So werden auch einige Schauspieler und andere bekannte Gesichter an den Zapfhähnen stehen und an dem Tag Glühwein ausschenken. Mit dabei sind:
- Ayleena Jung, Ehefrau von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (67)
- Schauspielerin Adelheid Kleineidam (59)
- "In aller Freundschaft"-Star Alexa Maria Surholt (57)
- "SOKO Leipzig"-Star Johannes Hendrik Langer (40)
Der ehemalige "The Voice of Germany"-Sänger Max Schrut wird von 16 bis 18 Uhr zudem für eine musikalische Untermalung sorgen. Außerdem wird der Verein vor Ort sein, um sich und sein Angebot vorzustellen.
"Wer an dem Tag nicht selbst für den guten Zweck vor Ort trinken kann, für die gibt es die Möglichkeit, auch unabhängig über einen Betterplace-Spendenlink zu unterstützen", so die Verkäuferin weiter.
Titelfoto: Silvio Bürger