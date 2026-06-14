Zwischen Misthaufen und Stroh begann alles: Leipziger Verein feiert 25 Jahre Höhenflug

Leipzig - Einen eigenen Platz für das Hobby gab es nicht: Auf dem Feld zwischen Misthaufen und Stroh fing alles an. Die Rede ist vom Modellflugverein Holzhausen. Mit einem Tag der offenen Tür beging dieser am Samstag im Leipziger Ortsteil Holzhausen das 25-jährige Jubiläum. TAG24 war dabei.

Die Liebe zu ihren Modellfliegern verbindet sie. © Anke Brod

Der Platz am Feldrand im Breiteweg ist über die Jahre hinweg geblieben. Seit 2001 verfügen die Freunde der Modellfliegerei hier allerdings über ihre eigene, eingezäunte Wiese. Von dort aus lassen sie per Fernbedienung unermüdlich kleine Flieger gen Himmel steigen.

"Das Feld wurde damals gerodet, so konnten wir 13.000 Quadratmeter für uns gewinnen", berichtete Mitglied Siegfried Pischke (80) beim Besuch von TAG24 vor Ort, der Startschuss zur Vereinsgründung!

Zählte der Verein zunächst zehn Mitglieder, machen heute rund 40 Modellflugbegeisterte im Alter zwischen 13 bis über 80 Jahren aktiv mit. Die meisten von ihnen kommen aus der näheren Umgebung zum Breiteweg in Holzhausen. Die nächste Anlage dieser Art existiert demzufolge im nordsächsischen Taucha.

Die kleinen Flugzeuge sind überwiegend aus Bausätzen zusammengebastelt. Fertige Modelle gibt es natürlich auch zu kaufen.

"Die Umsetzung hängt vom jeweiligen Budget und der eigenen Zeit ab", erläuterte Pischkes Vereinskollege Joachim Bührmann (65). Ab 300, 400 Euro gehe es los, nach oben gebe es wie bei vielen Produkten kaum Grenzen.