Erstmals in Sachsen: Hier eröffnet Schnitzel-Kette bald Restaurant mit fast 400 Plätzen

Leipzig - Lange stand die Fläche im Erdgeschoss des Petersbogens leer, doch das ändert sich schon bald: Die auf Schnitzel jeglicher Art spezialisierte Restaurantkette HeimWerk eröffnet in Leipzigs Innenstadt ein neues Lokal. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Im Petersbogen in der Leipziger Innenstadt eröffnet das neue Schnitzel-Restaurant. © Christian Grube

Schon im August ist es so weit, dann begrüßt das HeimWerk die ersten Gäste in seinem deutschlandweit erst fünften Restaurant. Ein genauer Termin für das Soft Opening steht noch nicht fest, sagte eine Sprecherin auf Anfrage von TAG24. Später sei auch eine Eröffnungsfeier geplant.

Aktuell wird in den Räumlichkeiten noch fleißig gewerkelt. Wenn das Lokal fertig ist, erwarten Euch 200 Plätze im Innenbereich sowie 180 weitere auf einem großen Freisitz direkt am Burgplatz.

Freut Euch auf ein modernes Design, das aus einem Mix aus Altholz alpiner Hütten, Moos- und Edelrostelementen sowie Naturstein besteht. Ein kompetentes und vielfältiges Team wird Euch willkommen heißen.

Doch was ist das HeimWerk eigentlich? Der Name des modernen Restaurantkonzepts steht für Heimat und Handwerk, erläutert die Sprecherin. "Bei uns trifft eine heimatlich inspirierte Speisenauswahl auf ehrliche, handwerkliche Zubereitung."

Das Credo: Alle Speisen werden täglich frisch aus regionalen Produkten zubereitet. Künstliche Aromen und Zusatzstoffe haben da keinen Platz.

Egal ob Fleisch, vegetarisch oder vegan, das Schnitzel in all seinen Varianten steht dabei im Mittelpunkt des Speisenangebots. Dabei unerlässlich: "Unser Fleisch beziehen wir von Lieferanten, die sich für das Tierwohl einsetzen."