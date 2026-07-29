Ostthüringer Kohlegrube brennt seit einem Monat: "DDR-Smog" nimmt Sachsens Grenzland-Bewohnern den Atem

Meuselwitz/Leipzig - Seit gut einem Monat brennt im mitteldeutschen Revier eine alte Kohlegrube . Bis heute bekommt der Bergbausanierer LMBV den unterirdischen Schwelbrand im äußersten Osten Thüringens nicht unter Kontrolle - mit verheerenden Folgen für zahlreiche Anwohner auch sächsischer Anrainergemeinden.

Ein Löschhubschrauber kippt Wasser über der Kohlegrube ab. Doch unterirdisch brennt es bis heute weiter. © LMBV/ C. Kortüm

Seit dem 27. Juni qualmt zwischen Meuselwitz und Falkenhain (Thüringen) die Erde. In dem Areal des ehemaligen Tagebaus Rusendorf, das knapp fünf Kilometer von der sächsischen Landesgrenze entfernt liegt, ist nach Angaben der LMBV ein altes Kohletrübebecken in Brand geraten.

Dabei handelt es sich um ein Restloch, in das die bei der Brikettproduktion anfallende Kohletrübe - ein Gemisch aus Kohlenstaub, Wasser und Kohlepartikel - jahrzehntelang eingespült wurde.

Während die oberirdischen Vegetationsbrände mithilfe von Löschhubschraubern inzwischen bekämpft werden konnten, brennen die Kohlereste unter der Erde unkontrolliert weiter. Bei westlichen Winden ziehen die Rauchwolken direkt nach Sachsen.

"Du kannst auf unserem Hof teilweise nicht mehr atmen", berichtet der Leipziger Radio-Manager Ulrich Müller (55).

Mit seiner Frau Michelle Ziegelmann (41), die mit ihrem Instagram-Account "Neuseenkraut" aktuell Deutschlands erfolgreichste "Kräuterhexe" ist, bewohnt er ein grünes Refugium im Leipziger Neuseenland, das seither regelmäßig eingenebelt ist.