"Herz am lebendigen Leib herausgerissen": Leipziger "Tiger Queen" rechnet nach Wegnahme mit Kritikern ab

Dölzig - Die letzten Wochen waren für die "Tiger Queen" Carmen Zander (52) alles andere als einfach. Im Mai hat einer ihrer Tiger einen Pfleger tödlich verletzt , bewegte sich außerhalb seines Geheges und wurde letztendlich erschossen. Im Juli wurden ihr sechs Tiere weggenommen . Gegenüber TAG24 hat sie sich jetzt zu den Geschehnissen geäußert.

Laut Carmen Zander (52) leide vor allem die jüngere Großkatze Imana sehr unter dem Verlust ihrer Artgenossen. © Lutz Brose

Der 52-Jährigen geht es im Moment nicht gut, aber sie macht weiter. "Mir ist das Herz am lebendigen Leib herausgerissen worden mit der Wegnahme", sagt sie am Mittwoch im TAG24-Interview.

Für sie hatte die Übernahme durch die Tierschutzorganisation "AAP" "nichts mit Tierschutz zu tun". Seitdem herrsche auf dem Gelände "eine Trostlosigkeit".

Auch die Tiger seien seitdem verändert. Wir dürfen uns nur mit großem Abstand zu ihnen auf dem Gelände bewegen. "Die sind traumatisiert", erklärt Zander.

Da ihre Tiere nie allein, sondern stets in einer Gruppe gelebt haben, fehle ihnen nun etwas. Vor allem die junge Tiger-Dame Imana sei seitdem sehr verändert. "Sie sucht die anderen. Ich leide da richtig mit ihr", sagt die "Ersatzmama", wie Carmen Zander sich selbst nennt.

Das Landratsamt Nordsachsen hatte die 52-Jährige zuvor aufgefordert, die Haltungsbedingungen zu verbessern und vor allem das Gehege zu vergrößern. Grundlage dafür ist das Säugetiergutachten. Laut Ansicht der Behörde kam Zander dem nicht nach. Sie plädiert aber darauf, dass ihre Tiere eine feste Gruppe seien und auch so bewertet werden sollen. Dann würde sie die Bedingungen übererfüllen.

Sechs Tiger wurden trotzdem eingezogen und in eine Auffangstation nach Spanien gebracht.