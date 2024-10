Auf diesen Veranstaltungsmix dürft Ihr Euch diese Woche freuen

Leipzig - Auch in dieser Woche bietet Leipzig wieder eine bunte Mischung an Events. Was Ihr keinesfalls verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

In der Messestadt wird es in dieser Woche lustig. Seit Sonntag bringen zahlreiche Komiker und Kabarettisten die Leipziger täglich zum Lachen. Grund dafür ist das umfangreiche Programm der diesjährigen Ausgabe der Lachmesse. So geht es am Montag um 20 Uhr unter anderem mit einer Weltreise zusammen mit Lothar Blöck los. Ein weiteres Highlight ist der Kupferpfennig Wettstreit am Mittwoch um 19.30 Uhr mit Anissa Loucif, Max Beier und Mago Masin. Tickets sowie den kompletten Spielplan findet Ihr auf Lachmesse.de.