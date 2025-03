Tierheim-Hund Lucky findet endlich Familie: Dann folgt ein Schicksalsschlag

Das Tierheim Leipzig konnte einen traurig-schönen Abschied von Schützling Lucky nehmen. © Montage: Instagram/tierheimleipzig

"Heute wurde es emotional im Tierheim, wir haben uns von Lucky verabschiedet und ihn in sein neues Zuhause gehen lassen", erklären die Tierhelfer in einem aktuellen Instagram-Beitrag.

So habe ihr Schützling schon viel durchmachen müssen: "Der Mischling kam bereits vor 3 Jahren nach einem Beißvorfall ins Tierheim, behördlich als Gefährlich im Einzelfall eingestuft, wartete er lange auf Menschen, welche ihm ein Zuhause geben wollen."

Doch in seiner vorübergehenden Unterkunft habe er nicht nur die Mitarbeiter für sich gewinnen können, sondern auch seine Paten - seine zukünftige Familie. "Diese nahmen die behördlichen Hürden auf sich und legten die Sachkunde ab. Die Übernahme rückte in greifbare Nähe", so die Verantwortlichen.

Aber es sei alles anders gekommen: Der Vierbeiner sei krank geworden. "Der Grund wurde schnell gefunden und schockierte alle. Lucky hat sich Babesien eingefangen, die Einzeller werden durch Zecken übertragen, zerstören die roten Blutkörperchen, was letztendlich zu einem mangelhaften Sauerstofftransport im Körper führt. Er stand kurz vor einem Nierenversagen."