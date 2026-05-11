So reagiert Sachsens Politik auf die Amokfahrt in Leipzig

Dresden - Grüne und CDU fordern weitere Ermittlungen im Zusammenhang mit der Amokfahrt durch die Leipziger Innenstadt am vergangenen Montag.

Bei der Amokfahrt durch die Leipziger Innenstadt verloren zwei Menschen ihr Leben. Nun fordern Politiker weitere Ermittlungen. © Sebastian Willnow/dpa

Nach einer Sondersitzung des Landtags am Freitag sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Valentin Lippmann (36): "Für mich ist nach der Ausschusssitzung allerdings nicht abschließend geklärt, welche Informationen der Polizei zu welchem Zeitpunkt tatsächlich vorlagen und inwieweit diese in eine mögliche Gefahrenprognose hätten einbezogen werden können."

Ronny Wähner (50, CDU) betonte: "Entscheidend ist jetzt eine sachliche und gründliche Aufarbeitung der Tat sowie die Frage, welche Konsequenzen sich daraus ziehen lassen, um ähnliche Taten künftig zu verhindern."