Meisterschaft im 7er-Frauen-Rugby wird in Leipzig ausgetragen

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Am Samstag wird Leipzig zum Zentrum und Treffpunkt des Frauenrugbys in der Bundesrepublik.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Am Samstag wird Leipzig zum Zentrum und Treffpunkt des Frauenrugbys in der Bundesrepublik. Bei der Deutschen Landesverbandsmeisterschaft im 7er-Rugby kämpfen die besten Auswahlteams um den Titel.

Wer schon immer mal beim Rugby zuschauen wollte, erhält am Samstag ab 11 Uhr die Gelegenheit dazu.
Wer schon immer mal beim Rugby zuschauen wollte, erhält am Samstag ab 11 Uhr die Gelegenheit dazu.  © PR/RCL

"Wir freuen uns sehr, die besten Teams Deutschlands in Leipzig begrüßen zu dürfen", sagt der Vorsitzende der Leipzig Scorpions, Jens Köhler.

Und weiter: "Frauenrugby entwickelt sich dynamisch, und genau diese Energie wollen wir mit dem Turnier sichtbar machen. Für uns als Verein ist es eine große Ehre, Gastgeber dieser Meisterschaft zu sein und den Sport weiter voranzubringen."

Ausgetragen wird das Turnier auf dem Sportplatz des SV Lok Leipzig Nordost (An der Parthe 30, 04357 Leipzig-Mockau).

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Der Ankick erfolgt um 11 Uhr. Eine Partie dauert dabei zweimal sieben Minuten.

Das Entscheidungsspiel um den Titel ist für den späten Nachmittag angesetzt. Um 17 Uhr soll dann die Siegerehrung erfolgen.

Ausgerichtet wird das Turnier vom Rugby-Verein Leipzig Scorpions e.V.
Ausgerichtet wird das Turnier vom Rugby-Verein Leipzig Scorpions e.V.  © PR/RCL
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Die Veranstalter versprechen beste Unterhaltung in einer offenen Atmosphäre. Abseits des Spielfelds wird dabei für das leibliche Wohl gesorgt. Weitere Infos zur Veranstaltung findet Ihr hier.

Titelfoto: PR/RCL

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