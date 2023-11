Mehr als 20 Meter lang: Wieder Riesen-Graffiti in Leipzig aufgetaucht

Ein riesiger Schriftzug zieht sich über einen Außenzaun im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz. © Christian Grube

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sprühten Unbekannte die illegalen Graffiti zwischen Freitag um 15 Uhr und Dienstag um 7.45 Uhr an den Zaun eines behördlich genutzten Gebäudes in der Permoserstraße.

Das in grauer und roter Farbe auf den dunklen Hintergrund geschriebene Wort sei insgesamt 21 mal zwei Meter groß - die Botschaft soll offenbar "Abräumer!" lauten.

Eine teure Schmiererei: Laut Polizei wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht.

Nun werde zu der Sachbeschädigung ermittelt.