01.06.2025 16:52 706 Unwetter zieht über Leipzig: Turnfest-Abschluss wird verlegt

In Leipzig lockt am Sonntag der Abschluss des Turnfestes und ein verkaufsoffener Sonntag viele Menschen in die Innenstadt.

Von Eric Mittmann, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Trotz Unwetter-Warnung strömten die Menschen auch beim letzten Tag des Turnfestes zu den Veranstaltungsorten in Leipzig. In der Innenstadt tummelten sich beim verkaufsoffenen Sonntag Einwohner und Gäste, bis am Nachmittag Hagel und Gewitter über die Messestadt zogen. Das Abschlussfest des Turnfestes wurde deshalb bereits verlegt. Alles in Kürze Turnfest in Leipzig lockt trotz Unwetter-Warnung viele Besucher.

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt ist gut besucht.

Gewitterwarnung für den Nachmittag durch Deutschen Wetterdienst.

Teils heftige Gewitter mit Blitzschlag und Überflutungen möglich.

Turnfest-Veranstaltungen bis 18 Uhr, dann steigt das Unwetter-Risiko. Mehr anzeigen Auf dem Markt bestaunen die Besucher die Künste der Turnerinnen. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl Die Turnfest-Organisatoren teilten auf ihrer Website mit, dass das Abschlussfest auf der Leipziger Messe in die Glashalle verlegt werde. "Nutzt bitte die Eingänge West und Ost. Wir freuen uns auf euch!", hieß es. Bis der Regen eintrat, herrschte zunächst großer Andrang auf dem Markt in der Leipziger Innenstadt. Für das Turnfestival wurde der Platz zur Showfläche mit großer, überdachter Bühne, auf der geturnt und getanzt wird. Mit spektakulären Showeinlagen sorgen die Gruppenperformances am Sonntag bis 18 Uhr für große Unterhaltung beim DTB-Fun-Dance. Ob Jazz, Modern, Musical oder Hip-Hop - nahezu jede Tanzrichtung ist durch die über 40 teilnehmenden Gruppen vertreten. Gemeinsam geben sie ihr Bestes, um Jury und Publikum zu überzeugen. Leipzig Krankenhaus oder Flachglaswerk: Was ist denn am Eingang des Herzzentrums Leipzig los? Auf dem Augustusplatz hatten zuvor die Gewinner der "Turnjugend Gruppen Meisterschaft" bei der Show der Sieger ein letztes Mal die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Am Mittag präsentierten sie die überzeugendsten und mitreißendsten Wettkampfdarbietungen aus Bodenturnen, Tanz, Gymnastik und Singen. Wetterdienst warnt für Sonntag vor teils heftigen Unwettern Rund um den Markt herrscht großer Andrang. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl Noch bis 18 Uhr haben Leipziger und Turnfest-Gäste zudem die Möglichkeit, in der Innenstadt auf Shoppingtour zu gehen. Bereits gegen Mittag lockte der verkaufsoffene Sonntag viele Menschen zum Stöbern in die Geschäfte. Gegen Nachmittag richteten sich die Blicke der Besucher dann jedoch immer häufiger gen Himmel. Bereits am Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Stadt und den Landkreis Leipzig für Sonntag eine Warnung vor schweren und teils unwetterartigen Gewittern ausgesprochen. "Ab dem Nachmittag steigt das Gewitterrisiko im Freistaat dann rapide an", so der DWD. Es bestehe Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume sowie herabfallende Gegenstände. Leipzig Gründächer im Test: Wie Extremwetter-tauglich sind sie wirklich? Vereinzelt könnten demnach Straßen und Unterführungen überflutet werden, möglich seien zudem Hagel und Aquaplaning. Bei vorerst bestem Wetter laden die Geschäfte zum Stöbern ein. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl Viele Mitmachstationen im gesamten Innenstadtgebiet bieten für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl Am späten Nachmittag verdunkelt sich der Himmel im Westen der Messestadt. Der Wetterdienst warnt vor heftigen Unwettern. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl Bereits am Mittwoch wäre die große Eröffnungsfeier des Turnfestes auf der Festwiese vor der Red Bull Arena nach heftigem Gewitter samt Hagel fast ins Wasser gefallen. Zwar hatten einzelne Veranstaltungen aufgrund des matschigen Bodens abgesagt werden müssen, die Eröffnungsfeier jedoch mit halbstündiger Verspätung starten können. Erstmeldung vom 1. Juni, 15.35 Uhr. Aktualisiert um 16.52 Uhr.

Titelfoto: TAG24/Jan-Gerrit Vahl