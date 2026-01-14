Nach Fenstersturz im Dezember: Siebenjährige aus Halle gestorben

Halle (Saale) - Das Anfang Dezember a us dem dritten Stock eines Wohnhauses in Halle-Neustadt gestürzte Kind ist gestorben und bereits beigesetzt.

Die Siebenjährige war am 5. Dezember aus einem Fenster auf den Gehweg gefallen. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Die Beerdigung des siebenjährigen Mädchens war am 8. Januar, sagte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota der Deutschen Presse-Agentur.

Das Kind war am 5. Dezember aus einem Fenster auf den Gehweg gefallen. Eine Passantin hatte das verletzte Mädchen gefunden und den Notruf gerufen.

"Wir ermitteln in diesem Zusammenhang ausschließlich gegen die Mutter, nicht gegen den Kindsvater", sagte Cernota.