Nach Fenstersturz im Dezember: Siebenjährige aus Halle gestorben
Von Sabrina Gorges
Halle (Saale) - Das Anfang Dezember aus dem dritten Stock eines Wohnhauses in Halle-Neustadt gestürzte Kind ist gestorben und bereits beigesetzt.
Die Beerdigung des siebenjährigen Mädchens war am 8. Januar, sagte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota der Deutschen Presse-Agentur.
Das Kind war am 5. Dezember aus einem Fenster auf den Gehweg gefallen. Eine Passantin hatte das verletzte Mädchen gefunden und den Notruf gerufen.
"Wir ermitteln in diesem Zusammenhang ausschließlich gegen die Mutter, nicht gegen den Kindsvater", sagte Cernota.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 33 Jahre alte Mutter am Morgen ihre sechsjährige Tochter zur Schule gebracht, während drei Geschwister – eins, drei und sieben Jahre alt – in der Wohnung blieben. Der Vater war nicht zu Hause.
