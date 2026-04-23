Namens-Tausch! Fünf Leipziger Schulen heißen bald anders

Leipzig - Ab dem kommenden Schuljahr sollen fünf Leipziger Schulen neue Namen erhalten.

Die Schule am gleichnamigen Platz soll bald "Barnet-Licht-Schule" heißen. © Stadt Leipzig

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, soll die 8. Schule im Stadtteil Dölitz-Dösen künftig den Namen "Schule am Agra-Park – Grundschule der Stadt Leipzig" tragen. Damit soll die besondere Verbindung zwischen dem Schulalltag der Kinder und dem benachbarten Park hervorgehoben und ein Fokus auf "nachhaltiges, naturverbundenes und lokal orientiertes Lernen" gelegt werden.

Für die 46. Schule in Neulindenau ist der neue Name "Käte-Duncker-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig" vorgesehen. Die Namensgeberin setzte sich zu Lebzeiten für Bildungsgerechtigkeit - unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status - ein. Diesem Leitbild will man vor Ort folgen.

Die Schule am Barnet-Licht-Platz in Reudnitz-Thonberg soll zu "Barnet-Licht-Schule – Oberschule der Stadt Leipzig" umbenannt werden und orientiert sich an dem Leipziger Dirigenten und Pädagogen, der Musik und Bildung für alle Bevölkerungsschichten zugänglich machen wollte.

Die zu Lebzeiten als Bildungs- und Frauenrechtlerin wirkende Alwine Winter soll als Namensgeberin für die Oberschule Hainbuchenstraße in Paunsdorf eingesetzt werden und damit das bereits bestehende integrative und individuelle Lernkonzept unterstreichen.