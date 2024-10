Nena-Konzert und RB-Spiel: Ordnungsamt rüstet sich für Verkehrschaos in Leipzig

Leipzig - Das Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig gegen den SC Freiburg (Anstoß 15.30 Uhr) legt am Samstag mal wieder Leipzigs Straßen lahm.

Radfahrer dürfen an den Stellen den Sperrkreis passieren, die das Zusatzzeichen "Radfahrer frei" aufweisen. Für Radler gibt es rund um das Stadion ausreichend bewachte Stellplätze.

Auch der Schutz der Menschen im Waldstraßenviertels ist den Organisatoren wichtig, sodass zwischen 12.30 bis 15.30 Uhr ein Sperrkreis eingerichtet wird, den lediglich Anwohner, Taxis und Lieferfahrzeuge passieren dürfen. Die Einfahrtstellen befinden sich wie immer an der Kreuzung Humboldtstraße/Jacobstraße sowie Goyastraße/Waldstraße.

Dazu gehören vor allem auch die Halteverbote im Stadionumfeld, welche insbesondere die Rettungswege in der Goyastraße, der Eitingonstraße und im Cottaweg betreffen. Für Autos werden zudem der Ranstädter Steinweg und die Jahnallee zwischen Tröndlinring und Waldplatz in stadtauswärtiger Richtung gesperrt.

Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Verkehrschaos rund um die Red Bull Arena kam, wird erneut das vom Ordnungsamt erarbeitete Organisationskonzept angewendet werden.

Nena (64) tritt am Samstagabend in der Quarterback Immobilien Arena auf. © Hendrik Schmidt/dpa

Als ob die Tausenden Fußballfans nicht schon eine ausreichend große Herausforderung für Sicherheitsbehörden und das Ordnungsamt darstellen, gesellen sich am Abend auch noch Tausende Zuschauer des Nena-Konzertes in der benachbarten Quarterback Immobilien Arena dazu. Es wird also auf keinen Fall genug Parkplätze für alle Menschen geben.

Deshalb wird sowohl den Musik- als auch Fußballfans die Nutzung der ausgeschilderten Park-and-Ride-Parkplätze "Neue Messe", "Schönauer Ring", "Plovdiver Straße", "Lausen" und "Völkerschlachtdenkmal" ans Herz gelegt.

Zudem wird darum gebeten, vermehrt den ÖPNV zu den Haltestellen Sportforum Süd (Linien 3, 7, 8, 15 und 56), Waldplatz (Linien 3, 4, 7, 8, 15, 51, 54 und 56), Sportforum Ost (Linien 4, 51 und 54) und Marschnerstraße (Linien 1, 2 und 14) zu nutzen.

Übrigens: Die RB-Eintrittskarte ermöglicht jeweils fünf Stunden vor und nach dem Spiel die kostenlose Nutzung in allen S-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Nahverkehrszügen im gesamten MDV-Netz.