Neues Wohnhaus mitten in Reudnitz: Das erwartet die Mieter

Das Lene-Voigt-Karree an der Göschenstraße wurde fertiggestellt. © Vonovia/Dirk Knofe

Im Lene-Voigt-Karree an der Göschenstraße können künftig knapp 400 Menschen auf insgesamt 5000 Quadratmetern leben. In den Bau des mehrstöckigen Gebäudes mit 206 Wohnungen investierte Vonovia 78 Millionen Euro, so das Unternehmen am Donnerstag.

Die Wohnungen variieren in ihrer Größe zwischen 25 und 129 Quadratmetern, sodass sowohl Singles als auch mehrköpfige Familien dort Platz finden. Mit 12,50 Euro pro Quadratmeter liegt die Miete etwas über dem Leipziger Durchschnitt, aber laut Regionalleiter André Rudolph "im Marktumfeld".

Neben barrierearmer Gestaltung, Echtholzparkett und Fußbodenheizung wurden viele der verfügbaren Wohnungen mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. 146 Tiefgaragen-Stellplätze sowie 431 Fahrrad-Abstellplätze stehen auf dem Grundstück bereit.

Neben den Wohnungen befinden sich auf zwei Etagen des Lene-Voigt-Karrees auch eine Kardiologie- und eine Logopädie-Praxis, ein Tattoostudio, der Pflegedienst "Gesundheit" sowie ein Bettenstudio.