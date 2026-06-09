Noch nie waren sie so wertvoll wie heute - Trikot von HCL-Star für Riesensumme versteigert

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Die Handball-Frauen vom HC Leipzig kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus.

Von Lutz Brose

Leipzig - Die Handball-Frauen vom HC Leipzig kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus. Nach dem geschichtsträchtigen Aufstieg in die 1. Bundesliga am vorletzten Samstag gönnte sich das Team von Trainer Erik Töpfer ein paar Tage an der Playa de Palma auf Mallorca.

Ein Teil der HCL-Frauen beim traditionellen Sommerfest am Cospudener See.
Ein Teil der HCL-Frauen beim traditionellen Sommerfest am Cospudener See.  © Lutz Brose

Am Montag folgte zum Saisonabschluss das traditionelle HCL-Sommerfest am Cospudener See. Auch da wurde ein bisschen Geschichte geschrieben.

Nach Ehrungen und Verabschiedungen von Spielerinnen und Mitarbeitern des Vereins wurden die Trikots der Aufstiegs-Heldinnen versteigert. Hallensprecher und gestriger Auktionator Norman Landgraf konnte es kaum glauben: Das Jersey von Torhüterin Nele Kurzke (35) spielte sensationelle 2600 Euro ein. Zugeschlagen hat die myOnny Immobilienmanagement GmbH.

Nele Kurzke verlässt den HC Leipzig und plant eine einjährige Auszeit mit ihrer Tochter. Danach will die Beachhandball-Nationalspielerin dem Verein in anderer Funktion jedoch erhalten bleiben.

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Aber auch die anderen Trikots erzielten unglaubliche Summen: Das von Linksaußen Alina Gaubatz (21) kam für 800 Euro und das von Kapitänin Pauline Uhlmann (25) für 600 Euro unter den Hammer.

Nele Kurzke mit Jörg Weyh vom neu gewählten Präsidium bei der Verabschiedung.
Nele Kurzke mit Jörg Weyh vom neu gewählten Präsidium bei der Verabschiedung.  © Lutz Brose
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Kapitänin Pauline Uhlmann (25) signiert das versteigerte Trikot.
Kapitänin Pauline Uhlmann (25) signiert das versteigerte Trikot.  © Lutz Brose

Davon können manche Fußball-Profis wohl nur träumen. Die Versteigerung zugunsten des HCL-Nachwuchses hatte am Ende 8070 Euro eingebracht.   

Titelfoto: Lutz Brose

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