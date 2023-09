Park(ing) Day und Fridays For Future in Leipzig: Hier gibt's Verkehrs-Einschränkungen

Leipzig - Am Freitag kommt es in verschiedenen Bereichen Leipzigs zu Verkehrseinschränkungen. Grund dafür sind der "PARK(ing) Day" sowie mehrere "Fridays For Future" -Versammlungen.

Fridays For Future ist erst mit Zubringer-Demos, dann mit einem großen Aufzug am Freitag auf der Straße. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Auch "Fridays For Future" sorgt am Freitag mit gleich fünf Versammlungen für stockenden Verkehr, Sperrungen und Behinderungen.

Die große Demo "Globaler Klimastreik: You burn our planet, we burn your system!" verläuft zwischen 15 und 22 Uhr auf folgender Strecke:

Augustusplatz > Roßplatz > Martin-Luther-Ring > Dittrichring > Goerdelerring > Tröndlinring > Willy-Brandt-Platz > Goethestraße > Augustusplatz.

Für den Straßen- und öffentlichen Nahverkehr ist laut Ordnungsamt etwa zwischen 16 und 17.15 Uhr mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Zu dem großen Aufzug gibt es aus allen vier Himmelsrichtungen jeweils von 14 bis 15 Uhr insgesamt vier Zubringer-Demos.

Aus dem Norden: Nordplatz > Pfaffendorfer Str. > Richard-Wagner-Platz > Brühl > Hainstraße > Markt > Grimmaische Straße > Augustusplatz.

Aus dem Osten: Lene-Voigt-Park > Eilenburger Straße > Gerichtsweg > Prager Straße > Johannisplatz > Grimmarischer Steinweg > Augustusplatz.

Aus dem Süden: Volkshaus > Karl-Liebknecht-Straße > Peterssteinweg > Willhelm-Leuschner-Platz > Schillerstraße > Kurt-Masur-Platz > Augustusplatz.

Aus dem Westen (Fahrradaufzug): Angerbrücke > Jahnallee > Ranstädter Steinweg > Am Hallischen Tor > Richard-Wagner-Straße > Goethestraße > Augustusplatz.