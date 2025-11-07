Abschiebungen, Voyeurismus, Opferschutz: Darum gehts beim Justizminister-Treffen in Leipzig

Leipzig - Die Justizministerinnen und -minister der Länder kommen am Freitag in Leipzig zu ihrer Herbsttagung zusammen. Welche Themen stehen auf der Agenda?

Die Justizminister der Bundesländer kommen am heutigen Freitag in Leipzig zu ihrer Herbsttagung zusammen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Unter anderem wollen sie darüber beraten, ob heimliche voyeuristische Aufnahmen strafbar werden sollen. Einen entsprechenden Antrag brachten Nordrhein-Westfalen und Hamburg ein.

Außerdem diskutieren die Ressortchefs der Länder über Möglichkeiten, Abschiebungen von Asylbewerbern in andere EU-Staaten zu beschleunigen. Dafür setzt sich das Gastgeberland Sachsen ein.

Ein knappes Jahr nach der Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt steht zudem ein verbesserter Opfer- und Zeugenschutz auf der Tagesordnung. Der Attentäter hatte Betroffenen aus der Untersuchungshaft heraus Briefe geschrieben.

Sachsen-Anhalt setzt sich für Gesetzesänderungen ein, damit so etwas künftig nicht mehr passieren kann.