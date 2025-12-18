Teenie-Gang bedroht und bestiehlt Schüler: 15-Jähriger wegen mehrerer Delikte hinter Gittern

Leipzig - Fälle von Jugendkriminalität gehören in Leipzig inzwischen zum traurigen Alltag. In einem jüngeren Fall konnte die Polizei nun einen 15-Jährigen festnehmen. Der Teenager soll zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen gleich mehrere Straftaten begangen haben - allesamt an einem einzigen Tag.

Weil er an gleich mehreren Raubstraftaten beteiligt gewesen sein soll, hat die Polizei in Leipzig nun einen 15-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche sitzt inzwischen in Haft. (Symbolbild) © rattanakun/123RF

Eines dieser Delikte sollte ihm jedoch zum Verhängnis werden.

Am Nachmittag des 24. November beging die Teenie-Gang einen räuberischen Diebstahl im Leipziger Zentrum. Ein Mitglied der Gruppe sprach einen 13-Jährigen an, ob dieser Geld wechseln könne. Anschließend entfernte er sich und kam mit weiteren Mitgliedern zurück. Als das Opfer sein Portemonnaie zückte, wurde ihm dieses entrissen. Die Langfinger entnahmen das Geld, rund 50 Euro, woraufhin sich einer von ihnen damit davonmachte. Als der 13-Jährige dies verhindern wollte, wurde er von den anderen geschubst und festgehalten.

Weit kamen die Übeltäter jedoch nicht. Zumindest zwei von ihnen konnten alarmierte Polizeibeamte dank einer Täterbeschreibung kurz darauf stellen. Unter ihnen: der 15-Jährige.

Umfangreiche Ermittlungen, an denen laut Polizei das Haus des Jugendrechts maßgeblich beteiligt war, endeten nun in einem Haftbefehl gegen den Teenager, der inzwischen auch in Vollzug gesetzt wurde.