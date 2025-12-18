Teenie-Gang bedroht und bestiehlt Schüler: 15-Jähriger wegen mehrerer Delikte hinter Gittern
Leipzig - Fälle von Jugendkriminalität gehören in Leipzig inzwischen zum traurigen Alltag. In einem jüngeren Fall konnte die Polizei nun einen 15-Jährigen festnehmen. Der Teenager soll zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen gleich mehrere Straftaten begangen haben - allesamt an einem einzigen Tag.
Eines dieser Delikte sollte ihm jedoch zum Verhängnis werden.
Am Nachmittag des 24. November beging die Teenie-Gang einen räuberischen Diebstahl im Leipziger Zentrum. Ein Mitglied der Gruppe sprach einen 13-Jährigen an, ob dieser Geld wechseln könne. Anschließend entfernte er sich und kam mit weiteren Mitgliedern zurück. Als das Opfer sein Portemonnaie zückte, wurde ihm dieses entrissen. Die Langfinger entnahmen das Geld, rund 50 Euro, woraufhin sich einer von ihnen damit davonmachte. Als der 13-Jährige dies verhindern wollte, wurde er von den anderen geschubst und festgehalten.
Weit kamen die Übeltäter jedoch nicht. Zumindest zwei von ihnen konnten alarmierte Polizeibeamte dank einer Täterbeschreibung kurz darauf stellen. Unter ihnen: der 15-Jährige.
Umfangreiche Ermittlungen, an denen laut Polizei das Haus des Jugendrechts maßgeblich beteiligt war, endeten nun in einem Haftbefehl gegen den Teenager, der inzwischen auch in Vollzug gesetzt wurde.
15-Jähriger beging offenbar weitere Straftaten an Leipziger Schulen
Wie Polizeisprecher Moritz Peters am Donnerstag mitteilte, soll der Jugendliche allein am 24. November an vier Raubstraftaten maßgeblich beteiligt gewesen sein. Auch im Umfeld der Oberschule Wiederitzsch sowie der Marie-Curie-Schule war es an diesem Tag zu mindestens drei Straftaten gekommen.
Die Täter sollen dabei ähnlich wie im Fall des 13-Jährigen vorgegangen sein. Sie fragten Schüler, die gerade das Schulgelände verlassen hatten, nach Wechselgeld. Nachdem die Opfer ihr Bargeld hervorgeholt hatten, wurde dieses entrissen oder die Geschädigten durch Androhung von Gewalt zur Herausgabe genötigt.
Der 15-Jährige wurde Mittwoch vergangener Woche in seiner Wohnung angetroffen und anschließend einem Richter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Teenager noch am selben Tag in eine Jugendstrafvollzugsanstalt gebracht wurde.
Die Ermittlungen wegen weiterer Raubstraftaten, Diebstählen und Sachbeschädigungen dauern an.
Titelfoto: rattanakun/123RF