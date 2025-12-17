"Wir gehen an die Grenze": Leipzig will trotz knappem Haushalt massiv investieren

Leipzig - Ein erster Plan für den Doppelhaushalt 2027/2028 liegt auf dem Tisch und dabei steht für die Stadtspitze fest: Sie wollen ordentlich Geld in die Hand nehmen und investieren.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD) pocht auf wichtige Fördergelder. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Rund 300 Millionen Euro pro Jahr möchten die Verantwortlichen in die Zukunftsfähigkeit von Leipzig investieren. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Ganz oben auf der Liste stehen der Schulbau und die bauliche Unterhaltung. Dafür sollen im Jahr 2027 und 2028 jeweils rund 100 Millionen Euro fließen, 70 Prozent davon sollen von der Stadt selbst bezahlt werden.

Der zweite Schwerpunkt liegt auf Brücken und Straßen. Dafür ist ein Investitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro vorgesehen, inklusive Fördergelder. Ein weiterer Fokus liegt auf der Wärmewende und den Grün- und Wasserflächen.

Die Stadtspitze möchte die Investitionen mit Krediten aus dem eigenen Haushalt und Fördergeldern von Bund und Freistaat finanzieren. "Mit diesem Investitionsprogramm geht die Stadt an die Grenzen des Möglichen", erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD).