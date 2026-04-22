Ex-Konsum-Chef Dirk Thärichen will Leipzigs OBM werden: "Brauchen eine Stadt, die sich was traut"

Leipzig - Während die Parteien sich teilweise noch etwas schwer damit tun, einen offiziellen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2027 vorzuschlagen, hat ein parteiloser Bewerber sich am Mittwoch offiziell vorgestellt und kämpferisch verkündet: "Wir brauchen wieder eine Stadt, die sich etwas traut."

Am Mittwoch verkündete Dirk Thärichen (56) offiziell seine Kandidatur. © Silvio Bürger

Dirk Thärichen (56) ist in Leipzig vielen unter anderem als ehemaliger Konsum-Manager oder Geschäftsführer der Stadthafen GmbH bekannt. Dieses Bild möchte er ändern und Oberbürgermeister werden.

Bei einem Pressetermin erzählte er am Mittwoch, wie er das Leben in der Stadt wahrnimmt. Laut Thärichen wären auch in seinem Umfeld immer mehr Leute unzufrieden und würden sich beschweren, ohne aktiv etwas zu ändern. Für ihn fehle es oft an Zusammenhalt, schnellen Umsetzungen und Transparenz.

"Meiner Meinung nach hat sich wenig bewegt in den letzten Jahren. Wir waren schon mal weiter", stellte der gebürtige Leipziger fest.

Als Herausforderungen in der Stadt sieht er vor allem den städtischen Haushalt und die langen Prozesse, bis etwas entsteht. Es müsse durch "einen neuen Spirit" wieder Geld in die Stadtkasse kommen.

"Wenn wir dieses wirtschaftliche Problem nicht lösen, dann haben wir wenige Möglichkeiten", fügte er hinzu und begründete, dass durch stabilere Finanzen neue Chancen für zum Beispiel Soziales, Kultur und Sport entstehen würden.