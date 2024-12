Kahlschlag, aber Sonnensegel: Wie geht Leipzig künftig mit der Hitze um?

Von Anke Brod

Leipzig - Bei Hitzewellen ist die Gesundheit der Einwohner Leipzigs Sommer für Sommer immer mehr in Gefahr. Die Ratsversammlung will am Mittwoch daher den "Hitzeaktionsplan 2024 bis 2026" (HAP) beschließen. Gleichzeitig fallen in der Messestadt oftmals Schatten spendende Bäume oder Hecken für Bauvorhaben radikal der Kettensäge zum Opfer. Passt das zusammen?