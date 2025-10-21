Leipzig erhöht Hundesteuer: So viel mehr muss für einen Vierbeiner bezahlt werden

Leipzig - Die Stadt Leipzig erhöht die Hundesteuer: Statt wie bisher 96 Euro müssen ab 2026 dann 150 Euro für einen Vierbeiner pro Jahr bezahlt werden.

Ein Hund läuft in Leipzig über die Straße - die Stadt hebt den Steuersatz für die Vierbeiner zum 1. Januar kommenden Jahres an. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Allerdings fällt der höhere Steuersatz von 192 Euro für weitere Hunde weg, teilte die Stadt am Dienstag mit. Mehrere Tiere eines Halters kosten damit also gleich viel.

Assistenz- und Rettungshunde seien künftig ab Ausbildungsbeginn von der Steuer befreit. Ebenso bleibe die sechsmonatige Befreiung für Leipziger Tierheim-Hunde bestehen.

"Ausschließlich gewerblich gehaltene Hunde wie Therapie-, Dienst-, Zucht- und Wachhunde unterliegen zwar der Anzeige-, aber nicht der Steuerpflicht", hieß es weiter.

Laut Mittelung auch neu: Die sogenannten "Blechmarken" verlieren ihre Gültigkeit - bis spätestens zum Ende des kommenden Jahres. Stattdessen werde es eine andere Art der Marken geben: "Ab 1. Januar 2026 erhalten alle Hundehalter für jeden neu angemeldeten Hund mit dem Steuerbescheid einen Nachweis über die Anmeldung zur Hundesteuer zur weiteren Nutzung in digitaler Form oder in Papierform."