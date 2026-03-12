Leipziger OBM-Wahl 2027: Linke nominiert Skadi Jennicke
Leipzig - Auf ihrer Kreiswahlversammlung hat die Leipziger Linke am heutigen Donnerstagabend ihre Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl 2027 gewählt: Dr. Skadi Jennicke (49). Seit 2016 hat die gebürtige Leipzigerin das Amt der Kulturbürgermeisterin im Rathaus inne.
Etwa 5000 Mitglieder wurden nach Angaben der Partei in den Felsenkeller im Leipziger Westen eingeladen. Erschienen waren etwa 300 bis 350. 77,5 Prozent der Stimmberechtigten wählten mit Jennicke dann die Kandidatin, die zuvor vom Stadtvorstand vorgeschlagen worden war.
"Die Nominierung bedeutet für mich eine verantwortungsvolle Verpflichtung", sagte Jennicke noch am Abend. "Ich danke der Mitgliedschaft für diesen Rückenwind. Die frühe Kandidatur möchte ich nutzen, um jetzt schnellstmöglich mit den Leipzigerinnen und Leipzigern über die sie bewegenden Themen ins Gespräch zu kommen."
Die Messestadt habe ein enormes Potenzial, so die Linken-Kandidatin. "Gleichzeitig merken viele Menschen: Manche Dinge kommen nur langsam voran. Themen wie bezahlbares Wohnen, Bekämpfung von Kinderarmut, nachhaltige städtische Investitionen, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe müssen politisch kraftvoller gestaltet werden."
Leipzig brauche Mut zur Veränderung, Kraft zur Entscheidung und den offenen Blick nach vorn, sagte Skadi Jennicke am Donnerstagabend.
Co-Vorsitzende freuen sich über "deutliches Votum"
Zum Ergebnis erklärten die beiden Co-Vorsitzenden des Stadtverbandes, Nina Treu und Johannes Schmidt: "Wir freuen uns sehr, dass Dr. Skadi Jennicke dieses deutliche Votum der Basis erhielt. Da seit über 700 Jahren ausschließlich Männer an der Spitze des Leipziger Rathauses stehen, ist es endlich Zeit für die erste Frau! Mit einem breiten, partizipativen Wahlkampf, der von unseren über 5000 Mitgliedern getragen wird, werden wir den Menschen in dieser Stadt zuhören, ihre Sorgen ernst nehmen und konkret helfen – ohne nach Herkunft, Geschlecht, Religion oder Parteibuch zu fragen."
Man stehe für eine Politik "mit den Menschen, die schützt, zusammenhält und gemeinsam den Alltag verbessert, statt die Lasten auf die vielen abzuwälzen", so die Co-Vorsitzenden des Stadtverbandes.
Leipzig brauche keine Kürzungspolitik, sondern eine Stadtspitze, die an der Seite der arbeitenden Menschen stehe, forderten Nina Treu und Johannes Schmidt.
Das BSW hatte vor knapp zwei Wochen den Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der BSW-Stadtratsfraktion, Eric Recke (38), als OBM-Kandidaten nominiert. Am Sonntag, 21. Februar 2027, sind die Leipzigerinnen und Leipziger dazu aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Die aktuelle, siebenjährige Amtszeit von Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD) läuft am 28. März 2027 aus.
