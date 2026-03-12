Leipziger OBM-Wahl 2027: Linke nominiert Skadi Jennicke

Leipzig - Auf ihrer Kreiswahlversammlung hat die Leipziger Linke am heutigen Donnerstagabend ihre Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl 2027 gewählt: Dr. Skadi Jennicke (49). Seit 2016 hat die gebürtige Leipzigerin das Amt der Kulturbürgermeisterin im Rathaus inne.

Am Donnerstagabend hat die Leipziger Linke Dr. Skadi Jennicke (49) zur Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr gewählt. © DIE LINKE Leipzig

Etwa 5000 Mitglieder wurden nach Angaben der Partei in den Felsenkeller im Leipziger Westen eingeladen. Erschienen waren etwa 300 bis 350. 77,5 Prozent der Stimmberechtigten wählten mit Jennicke dann die Kandidatin, die zuvor vom Stadtvorstand vorgeschlagen worden war.

"Die Nominierung bedeutet für mich eine verantwortungsvolle Verpflichtung", sagte Jennicke noch am Abend. "Ich danke der Mitgliedschaft für diesen Rückenwind. Die frühe Kandidatur möchte ich nutzen, um jetzt schnellstmöglich mit den Leipzigerinnen und Leipzigern über die sie bewegenden Themen ins Gespräch zu kommen."

Die Messestadt habe ein enormes Potenzial, so die Linken-Kandidatin. "Gleichzeitig merken viele Menschen: Manche Dinge kommen nur langsam voran. Themen wie bezahlbares Wohnen, Bekämpfung von Kinderarmut, nachhaltige städtische Investitionen, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe müssen politisch kraftvoller gestaltet werden."

Leipzig brauche Mut zur Veränderung, Kraft zur Entscheidung und den offenen Blick nach vorn, sagte Skadi Jennicke am Donnerstagabend.