Zu viele Männer auf Leipzigs Straßen: Diese Frauen sollen das neue Messestadt-Quartier zieren

Leipzig - 1100 neue Wohnungen sollen in den kommenden Jahren auf der Brachfläche hinter dem Bayerischen Bahnhof entstehen. Ein ganz neues Quartier samt Geschäften, Parks und Wohnhäusern will Leipzigs Stadtverwaltung dort errichten. Für die Straßennamen wurde schon mal eine Marschrichtung vorgegeben.

Noch ist nicht viel zu sehen, doch in den kommenden Jahren soll auf der Brachfläche hinter dem Bayerischen Bahnhof ein neues Quartier entstehen. © Christian Grube

Geht es nach dem Stadtbezirksbeirat (SBB) Süd, sollen zumindest fünf von ihnen nach Leipziger Frauen benannt werden. Der Grund: Bislang sind diese im Stadtbild unterrepräsentiert.

"Es gibt in der Südvorstadt keine einzige Straße, die nach einer Frau benannt ist. Keine einzige. Doch wenn ich mich in der Südvorstadt so umschaue, dann sehe ich nicht nur Männer da leben", erklärte Leonie Hain vom SBB Süd.

Tatsächlich sollen von den 3361 benannten Straßen in Leipzig gerade einmal 56 nach realen Frauen benannt sein. Dabei leben laut Angaben der Stadtverwaltung mehr Frauen als Männer in der Messestadt. "Frauen wurden über Jahrhunderte im öffentlichen Leben marginalisiert. Bis vor Kurzem gab es ja noch nicht mal eine einzige Ehrenbürgerin der Stadt Leipzig. Und doch gibt es viele Frauen, deren Wirken eine Ehrung verdient."

Die Stadt verfolge bereits das Ziel, Frauen bei der Benennung von neuen Straßen zu begünstigen. "Sie prägen unser kollektives Gedächtnis nachhaltig. Wenn also überproportional Männer vertreten sind, hat das Auswirkungen auf das Denken der Bürgerinnen."