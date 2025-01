AfD wettert gegen Moritzbastei: "Wenn Sie von Subventionen reden, dann lügen Sie hier"

Leipzig - Das IFZ schließt, das BSW will die Förderung des Conne Island, Werk 2 und der NaTo streichen. Als ob Leipzigs Clubs aktuell nicht schon genug zu kämpfen hätten, schießt nun auch noch die AfD gegen die Moritzbastei!

Seit Jahren zahlt die Moritzbastei einen symbolischen Betrag von 51 Cent pro Jahr für ihr Erbbaurecht an die Stadt Leipzig. Geht es nach der AfD, sollte dieser Deal nun an Bedingungen geknüpft werden. © Emily Mittmann

Leipzigs Kulturbastion geriet am Mittwoch unter Beschuss der Rechtspopulisten, als es in der Ratsversammlung um die Verlängerung des Erbbaurechts für die MB ging. Die Stadt hatte dieses einst für den symbolischen Betrag von einer D-Mark pro Jahr an die Stiftung Moritzbastei abgetreten. Seit der Währungsumstellung beträgt der Erbbauzins 51 Cent.

Öffentliche Subventionen, beispielsweise in Form institutioneller Förderung, erhält die MB nicht, wie es auf der hauseigenen Website heißt. Lediglich einzelne Kulturprojekte werden durch das Kulturamt unterstützt.

Für die AfD offenbar trotzdem Grund genug, gegen das Prozedere vorzugehen. "Es kann nicht angehen, dass die Stadt die Moritzbastei für 51 Cent pro Jahr abtritt und der Betreiber die Räume an linksextremistische Veranstalter vermietet, die den Zugang dann nicht genehmen Personen verbieten", schimpfte Stadtrat Roland Ulbrich. "Wer legt denn fest, wer der rechtspopulistischen Szene zuzuordnen ist?"

Der AfDler verwies auf eine Podiumsdiskussion am 29. Januar mit dem Titel "10 Jahre nach Legida - Rassistische Mobilisierungen neuen Typs und die Folgen" (Start: 19 Uhr). "Es kann nicht Aufgabe des Steuerzahlers sein, diesen ideologischen Hass zu finanzieren, der sich gegen alles richtet, was anderer Meinung ist. Damit verstößt die Stadt gegen das Neutralitätsgebot."