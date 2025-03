Nach schwerem Ringen im Stadtrat: Leipziger Garagenhof muss Schulneubau weichen

Leipzig - Die Entscheidung über den Garagenhof Katzmannstraße im Leipziger Norden ist gefallen. Bei der Ratsversammlung am Mittwoch stimmten Linke, Grüne, SPD und die Freie Fraktion für den Schulneubau und Abriss der über 200 Garagen, allerdings auch eine Ersatzlösung für die Garagenbesitzer. Dem Beschluss war noch einmal eine lange Debatte mit teils heftigen Vorwürfen vorausgegangen.

Der Garagenhof an der Katzmannstraße: Über Monate wurde um den Erhalt der Anlage gerungen, Alternativstandorte für eine geplante Schule gesucht. © Christian Grube

Sogar von Erpressung und einer Hinhaltetaktik seitens der Stadtverwaltung war dabei die Rede. So warf Linken-Stadträtin Cornelia Falken Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus vor, die Sanierung von Leipzigs Schulen erst jahrelang verschleppt und jetzt keine ausreichende Prüfung möglicher Alternativgrundstücke durchgeführt zu haben. "Und so soll es vermutlich weitergehen, denn für vier weitere Auslagerungsschulen sind ebenfalls Garagenhöfe gedacht", so die Stadträtin.

Fast jede zweite der 160 Schulen in Leipzig muss in den kommenden Jahren saniert werden. Damit das gelingt, müssen Schüler und Personal auf Interimsstandorte ausweichen. Weil die bestehenden Häuser jedoch zum Teil schon überbelegt sind, setzt die Stadt lieber auf sogenannte Auslagerungsschulen.

Sieben Standorte sollen in den nächsten Jahren entstehen und vorerst als Ausweichquartiere dienen. Für die Katzmannstraße ist zunächst eine Nutzung bis 2041 geplant. Felthaus versicherte jedoch, dass der laut Stadtverwaltung 50 Millionen Euro teure Bau auch darüber hinaus bestehen werde.

32 Alternativstandorte seien im Vorfeld getestet worden, hätten sich jedoch als unzureichend herausgestellt, um zumindest kurzfristig eine Schule darauf zu errichten. 2026 will die Stadt bereits mit dem Bau beginnen.