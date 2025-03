Leipzig beschließt Straffreiheit für Schwarzfahrer: "Erwischen nicht die Trickser, sondern die Mittellosen"

Leipzig - Paukenschlag im Leipziger Rathaus: Mit knapper Mehrheit beschloss die Ratsversammlung am Mittwoch, dass Schwarzfahren in den Bussen und Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe künftig nicht mehr strafbar sein soll. Gänzlich ungestraft kommen Leistungserschleicher aber trotzdem nicht weg.

Wer in den Bussen und Bahnen der LVB schwarz fährt, muss künftig nicht mehr eine Anzeige oder gar Gefängnis fürchten. Einen entsprechenden Beschluss hat Leipzigs Stadtrat am Mittwoch getroffen. © Christian Grube

Denn anders als die AfD direkt behauptete, ging es den Grünen mit ihrem Antrag nicht darum, Schwarzfahren zu legalisieren. Das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro ist auch in Zukunft fällig, wird man ohne Fahrschein erwischt. "Damit ist auch weiterhin eine negative Abschreckungswirkung durch Bestrafung gegeben", heißt es dazu im Antrag.

Rund 7000 Menschen gehen jedes Jahr deutschlandweit wegen Schwarzfahrens in Haft, erklärte Grünen-Stadträtin Chantal Schneiß während der Sitzung am Mittwoch. Oft treffe es dabei die Falschen.

"Wir erwischen nicht die Trickser, sondern die Mittellosen, die sich ohnehin in absoluter Not befinden. Die Praxis führt dazu, dass wir diejenigen bestrafen, die am wenigsten haben. Es ist eine Bestrafung von Armut."

Gerichte würden mit Fällen überschwemmt, hinzu kommen die Kosten für den Prozess und die Haftstrafe. "Wer glaubt, das rentiert sich, irrt sich."

Andere Städte, darunter Bremen und Köln und sogar Dresden und Halle, verzichten bereits darauf, Schwarzfahrer anzuzeigen. Leipzig könne nun nachziehen und sich ebenfalls in die Liste der Vorreiter einreihen. "Die LVB haben die Freiheit, zu entscheiden, wann sie Strafanzeige stellen. Wir fordern sie auf, diese Freiheit zu nutzen."