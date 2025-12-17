Drama um marode Brücke geht weiter: Teilstück ab Frühjahr gar nicht mehr befahrbar

Markkleeberg - Die agra-Brücke in Markkleeberg in der Nähe von Leipzig sorgt weiter für Schlagzeilen. Nachdem erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass die Brücke gestützt werden muss , wurde am Mittwochvormittag mitgeteilt, dass ein Teil der Brücke vollständig aus dem Verkehr gezogen wird.

Momentan wird der östliche Brückenzug mit weiteren Stützen verstärkt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Ab voraussichtlich März 2026 wird der westliche Brückenzug komplett außer Betrieb genommen. Das teilte das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) mit.

Aktuell wird am östlichen Teil des maroden Bauwerks eine Unterstützungskonstruktion gebaut. "An insgesamt 34 Stellen werden unterhalb der Brücke Stützelemente errichtet", hieß es.

Weiter wurde mitgeteilt: "Jedes Brückenfeld erhält zwei Stützelemente mit jeweils 16 Einzelstützen, die auf frostfrei gegründeten Fertigteilfundamenten stehen". Die Feldlängen verkürzen sich dabei von derzeit 21 Metern auf nur noch sieben Meter.

Wenn die Brücke gestützt wird, kann künftig auf dem östlichen Teil auch der Gegenrichtungsverkehr wieder genutzt werden. Dafür wird mit der Fertigstellung dann der westliche Teil gesperrt.