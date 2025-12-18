Showdown im Leipziger Haushaltsstreit: "Wir befinden uns im freien Fall"

Leipzig - Von der Stadtspitze werden bereits Pläne für den Doppelhaushalt 2027/28 bekannt gegeben, in der Ratsversammlung wird derweil der Aufstand geprobt. Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass die Verwaltung alle Anträge der Fraktionen für den Haushalt 2025/26 aussetzen wolle, hatten CDU, Linke, Grüne und SPD eine aktuelle Stunde in der Sitzung gefordert . Finanzbürgermeister Torsten Bonew (54, CDU) zeigte dabei auf, wie schwierig es inzwischen um den Haushalt bestellt ist.

Nachdem die Spannungen zwischen Leipzigs Stadtrat und der Verwaltungsspitze im Zuge der Haushaltskrise einen neuen Höhepunkt erreicht hatten, kam es am Mittwoch zur Aussprache in der Ratsversammlung. © Elisa Schu/dpa

"Ich betone es noch einmal: Die Situation ist ernst", sagte Leipzigs Kämmerer in seiner Stellungnahme zum Haushalt. "Uns droht nicht mehr die Schieflage, wir befinden uns bereits im freien Fall."

Bonew hatte bereits nach der Genehmigung des Haushalts im September erklärt, dass sich zu Leipzigs Ausgaben-Problem der vergangenen Jahre auch ein Einnahmen-Problem hinzugesellt habe. Das Wort "Krise" sei inzwischen das richtige für die derzeitige Haushaltssituation. "Der Begriff 'Freier Fall' ist keine Übertreibung. Unsere Einnahmen brechen nach und nach ein", so der Finanzbürgermeister.

Dass sich der Situation auch die Stadträte bewusst sind, machten die Chefs der einzelnen Fraktionen in ihren Statements deutlich. Von einer "ernsten Lage" und "außergewöhnlich schwierigen Bedingungen" war dabei immer wieder die Rede. "Unser neues Logo ist das perfekte Emblem für diese mageren Jahre", brachte es Ralf Pannowitzsch (BSW) auf den Punkt.

Der Ernst der Lage sei jedoch kein Freibrief, Verfahren zu verkürzen und demokratische Prozess abzubauen, mahnte SPD-Fraktionsvorsitzende Anja Feichtinger. Zuvor hatte Franziska Riekewald (Linke) bereits betont, dass ein Haushalt nur gemeinsam aufgestellt werden könne.

CDU-Chef Michael Weickert sprach sogar davon, Konsequenzen zu ziehen. "Eine Stadtspitze, die kein Vertrauen im Stadtrat hat, sollte überlegen, ob sie den Weg frei macht", sagte er, blieb mit seiner Forderung jedoch allein.