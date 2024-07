Polizei zieht Bilanz: 180 Straftaten bei Fußball-EM in Leipzig

Leipzig - Für den Spielort Leipzig ist die Fußball-EM Geschichte. Während die Torausbeute mit acht Treffern in vier Spielen eher mäßig ausfiel, registrierte die Polizei bislang insgesamt 180 Straftaten.

Ein Polizist aus Kroatien (r.) und ein hiesiger Bundespolizist gehen am dritten Leipzig-Spieltag (Kroatien gegen Italien) auf gemeinsame Streife. © Sebastian Willnow/dpa

Die Zahl werde noch steigen, weil noch nicht alle Vorfälle mit Pyrotechnik ausgewertet seien, erklärte eine Behördensprecherin am Freitag. Außerdem läuft das große Fanfest auf dem Augustusplatz bis zum Finale weiter.



Die bisher aufgelaufenen Straftaten reichen von Körperverletzung über Diebstahl bis hin zu verbotenen Drohnenflügen in der Flugverbotszone am Stadion. Bei letzteren werde gegen die Drohnenpiloten wegen Vergehen gegen das Luftverkehrsgesetz ermittelt, so die Sprecherin.

Auch Fälle von Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen seien angezeigt worden.

Zwei Menschen mussten festgenommen werden - in einem Fall wegen eines Raubdelikts, im anderen lag ein offener Haftbefehl vor.